Podios para Carlos Cano y Álvaro Lucas en la European Talent Cup

Los pilotos murcianos Carlos Cano y Álvaro Lucas subieron al podio en la prueba de la European Talent Cup que se disputó en el circuito de Montmeló. Cano, en un final de photo finish, se quedó sin el triunfo por solo siete milésimas de segundo frente al indonesio Kiandra Ramadhipa después de remontar desde la quinta plaza que ocupaba en el penúltimo paso por meta, mientras que Lucas, del equipo Aspar, concluyó tercero a solo 66 milésimas de segundo. A falta de solo una carrera para el final del campeonato, Cano se ha situado líder de la clasificación al superar a Fernando Bujosa, al que aventaja ahora en 11 puntos, mientras que Lucas es quinto con 122 en la temporada de su estreno en la categoría. La última cita de la temporada será el 23 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde Cano defenderá ese liderato para ganar por segundo año consecutivo el campeonato.