Moreno se salta a Belmonte y dinamita el acuerdo con Arribas

A la misma vez que la compraventa del Fútbol Club Cartagena se va oscureciendo, las causas del desacuerdo entre las partes se empiezan a aclarar. Por un lado, Alejandro Arribas quiere ejecutar la compra definitiva. No quiere esperar más para presidir el club albinegro y gestionarlo de la manera que cree conveniente, pero las trabas desde la propiedad no cesan. Duino Inversiones, participada por Paco Belmonte y Fernando Luque Carreño -testaferro de Felipe Moreno-, lo ha dinamitado todo cuando el acuerdo estaba cerrado. No obstante, sólo una parte de la empresa propietaria del Cartagena parece estar interesada en este estancamiento.

Todo el lío que vive el FC Cartagena en las últimas horas viene de una única persona: Felipe Moreno. El empresario cordobés es quien tiene la potestad para negociar la venta de la entidad albinegra, con el 85 por ciento de Duino Inversiones bajo el nombre de Carreño. Él buscó a la familia Arribas para acordar la compra del club en verano y él negoció, por segunda vez, el nuevo acuerdo para adelantar los pagos de Alejandro en la famosa reunión de Madrid. También ha sido él quien ha cambiado el contrato.

El martes 28 se llegó al acuerdo entre las partes. Con todo el mundo de acuerdo, se redactó un contrato y se quedó a la espera de firmar el jueves 30. Por eso se produjo la rueda de prensa en la que Alejandro anunció su toma de posesión en la que también avisó: «Falta la firma». Tal era la armonía en el pacto que no se fijó una fecha para rubricar el papel y Paco Belmonte y Manolo Breis entendieron que era el momento de despedirse. Una despedida del equipo y de todos los empleados del club que hizo daño en el vestuario, tal y como lo reconoció el entrenador, Javi Rey.

Precipitado o estratégico, el comprador se adelantó en su anuncio. Y ha terminado pagando su atrevimiento. Tras días esperando, Arribas recibió un contrato -ya firmado por los dueños de Duino- con una nueva redacción y cláusulas con cambios sustanciales cuando esperaba el contrato redactado días atrás.

Con un Consejo de Administración que ya ha aceptado su destino y que «muestra su predisposición para dejar sus cargos de inmediato», este volantazo en la compraventa del Cartagena viene, irónicamente, desde las oficinas de la Nueva Condomina.

Arribas espera. Belmonte y Breis se despiden y Felipe Moreno no se inmuta. En este sinsentido con la propiedad del FC Cartagena, ni siquiera los actores de Duino se entienden. Belmonte hacía de enlace entre Felipe Moreno y Alejandro Arribas en este nuevo escenario para acelerar la compra y la comunicación ha fluido hasta que el cordobés ha decidido actuar por su cuenta modificando el contrato acordado.

A pesar de ello, Alejandro Arribas sigue manteniendo el máximo interés para realizar la compra por responsabilidad con la entidad y su afición. El cruce de declaraciones públicas, tras la rueda de prensa de Alejandro y el comunicado oficial del Consejo de Administración, mantiene una guerra fría en la que todas las partes están expectantes. La compradora espera el contrato acordado, la vendedora espera la firma de un contrato alterado y el Consejo de Administración queda en medio sin mucho que decidir.

El Consejo de Administración del FC Cartagena lanzó ayer un comunicado con varios puntos para responder al que el sábado emitió Alejandro Arribas. El mismo decía los siguiente: «El FC Cartagena SAD, a raíz de las comunicaciones públicas hechas por D. Alejandro Arribas, expone que: