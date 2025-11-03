Lumbreras y Calasparra lideran la clasificación de Preferente

La novena jornada de la Preferente murciana finalizó con una clasificación en la que está muy apretada está la cabeza, ya que el Lumbreras de José Carlos Olivares y el Calasparra de Rafa Muñoz, ocupan el primer puesto con los mismos puntos. Los lumbrerenses con un partido de menos. El equipo de Puerto Lumbreras no pasó del empate sin goles ante el San Javier mientras que un gol Juanjo, dio el triunfo al Calasparra ante el Alhama.

El Alcantarilla sigue la estela merced a un gol de Mario ante el Deportivo Murcia. Los Garres tiene dos partidos menos. Esta vez sacó un punto ante el Ciudad de Murcia. El Algezares ganó en el Sánchez Luengo ante el Algar gracias a un gol de Claudio a los cuarenta y cuatro minutos. El Lorca Deportiva y el Abarán firmaron tablas. Altamiro marcó los dos goles de los lorquinistas, el último en el descuento. Iván y Parra marcaron para los de Las Colonias. El Lorquí se llevó los tres puntos ante el Archena. Andrés y Juanma marcaron para los visitantes. Nico de penalti hizo el de los locales. Raal y Beniel se repartieron los puntos como buenos vecinos. Pinar marcó los dos goles del Beniel mientras que Víctor y Preciado lo hicieron para El Raal.