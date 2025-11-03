Excelencia y supervivencia del UCAM Murcia en el Palau

El UCAM Murcia CB ha vuelto a elevar su propio techo. O al menos el de las cosas a las que quiere aspirar esta temporada, especialmente en la Liga Endesa. El conjunto universitario está empeñado superar otra vez sus propios registros, especialmente los de sus éxitos más recientes, y ayer lo demostró al sellar la segunda victoria en sus cuarenta años de historia en el Palau Blaugrana (78-81).

Davontae Cacok, del UCAM Murcia, realizando un mate ante la defensa de Darío Brizuela. | ACB PHOTO/ERIC ALONSO

Y es que el conjunto universitario combinó la excelencia con la supervivencia para pasar por encima del Barça. Veinte minutos en los que desarrolló un baloncesto de un nivel increíble, con 34 puntos en el primer cuarto y dieciséis asistencias al descanso. De hecho, llegó a contar con hasta 21 puntos de ventaja en una primera mitad en la que sustentó su ya histórico triunfo. No obstante, tras el paso por vestuarios supo afrontar el temporal. Era consciente del paso adelante que iba a dar el conjunto azulgrana y aguantó de pie. Tan solo se zarandeó en unos últimos diez minutos en el que sufrió un bloqueo en el aspecto ofensivo, al enlazar hasta siete minutos sin poder anotar, lo que permitió contar al Barça con opciones serias de remontada. De hecho, fue Darío Brizuela el que contó con la última posesión para forzar la prórroga, pero su lanzamiento desde el triple fue repelido por el aro y el UCAM ya ha firmado uno de los mejores arranques de su historia en la ACB.

Sito: «Hemos aguantado todas las embestidas del Barça»

A los mandos de DeJulius todo parecía funcionar con el Dylan Ennis más generoso, el trabajo invisible de Raieste y el repertorio de movimientos en la pintura de Cacok -máximo anotador con 20 puntos- que, sumado al paso adelante en el equipo de Hicks, pasó por encima de un Barça sin capacidad de respuesta. Forrest encontró diamantes en cada una de sus visitas al tiro libre (10/13), además de mermar a la defensa local, y el pívot Emanuel Cate, sobre todo en la defensa final a un Tornike Shengelia que intentó echarse a las espaldas al Barça para ir a por la remontada tras el cambio de defensa de Joan Peñarroya y que acabó retirándose lesionado. Además, David DeJulius con siete asistencias y Dylan Ennis, con nueve pases a canasta a sus compañeros, rompieron toda la línea defensiva de los azulgranas. Esa fue la fórmula de un UCAM que, como viene siendo habitual, tras su triunfo se marchó al gimnasio tras el encuentro para seguir trabajando y que, en menos de 48 horas, mañana (17.30 horas) jugará en Bulgaria la cuarta jornada de la FIBA Europe Cup.

Su plan rozó la perfección en la primera mitad, y especialmente en un primer cuarto en el que avisó bien pronto de sus intenciones. La novedad en el quinteto inicial fue la entrada de un Zach Hicks que demostró estar preparado para un gran escenario, debido a las molestias de Nakic, anotando un triple en la primera acción del partido. A partir de ahí, el equipo murciano fue un vendaval. Un temporal que pilló desprevenido al Barça y sin posiblidad alguna de respuesta. Sólidos y concentrados en defensa, acertados e incisivos en ataque, los de Sito Alonso firmaron unos primeros siete minutos de un altísimo nivel en el que cada una de sus piezas cumplió perfectamente su rol. Con el 4-12 de salida tuvo que pedir tiempo muerto un molesto Joan Peñarroya, pero lo que no era consciente todavía es que su enfado iba a ir todavía más. Y es que a los cinco minutos, el UCAM ya contaba con una renta de diez puntos (7-17) gracias al segundo triple de Hicks y un imperial Cacok en la pintura, sacando a relucir todos su recursos ofensivos. A todo eso se le sumaba el tempo marcado por DeJulius, el trabajo invisible de Raieste y un generoso Dylan Ennis que acabó el cuarto con cinco asistencias (10-25). Con las rotaciones, el partido perdió algo de efectividad, pero el UCAM consiguió frenar el paso adelante del Barça, con Vesely y Shengelia, gracias a los triples de Nakic y las visitas al tiro libre de Forrest para contar con 18 puntos de ventaja en el primer cuarto (16-34).

Los de Sito Alonso mantuvieron su proyección de puntos por encima de los cien, pero no solo esa era la razón de la actuación que estaba realizando en el Palau. Su nivel de energía e intensidad en defensa era imposbile de superar para un conjunto azulgrana mermado por su doble joranda de Euroliga, aunque también por la pérdida de un Vesely siempre peligroso contra las murcianos. Su doble falta técnica, al lanzar el balón a los colegiados tras protestar una acción, envió a Forrest al tiro libre y también provocó el castigo a Peñarroya con otra técnica por reiteradas quejas a los colegiados. No obstante, el UCAM supo mantener la calma y no desviarse de su objetivo pese a las turbulencias. De hecho, llegó a contar con 21 puntos de renta gracias a un triple de Nakic (21-41), aunque lo que de verdad castigó al cuadro azulgrana fue el rico abanico de recursos de Cacok en la pintura y la buena toma de decisiones a la hora de compartir el balón para encontrar la mejor opción de tiro. Y es que los universitarios finalizaron los primeros veinte minutos con un 16 asistencias para mantener maniatado a un Barça que tan solo pudo darle un mordisco a su ventaja a la diferencia (42-56).

Debía aguantar el UCAM el paso adelante que iba a dar el cuadro de Peñarroya tras el paso por vestuarios y lo hizo durante unos primeros minutos en el que su trabajo en el rebote ofensivo le permitió contrarrestar la falta de acierto en estas posesiones (44-58). Lo cierto es que el Barça tampoco era capaz de superar su defensa con facilidad, pero avisó con un triple de Punter y un mate de Hernangómez para dejar la distancia por debajo de los diez puntos (49-58). No obstante, un triple y una canasta a la contra de Raieste, tras una asistencia por la espalda de Ennis, permitieron a los de Sito Alonso tomar de nuevo aire fresco (49-63). Cacok y DeJulius confirmaron la reacción murciana y Peñarroya tuvo que frenarlo con tiempo muerto en el ecuador del tercer cuarto (53-67). Intentó dar otro arreón el Barça, elevando su nivel defensivo, aunque las rotaciones permitieron al UCAM mantenerse a flote con un Cate potente en el rebote y juego colectivo en ataque que continuaba dando frutos. Sin embargo, la apuesta de Peñarroya por Shengelia y Parra juntos en pista cambiaba los planes en el juego interior antes de afrontar el cuarto decisivo (61-73).

‘Modo resistencia’

Precisamente fue el jugador georgiano el que trataba de coger las riendas en ataque para los azulgranas en su duelo ante Cate, y pese a que al principio parecía no ser suficiente para agitar a un UCAM que aguantaba en pie, un parcial de 0-4 provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (69-77). Restaban seis minutos y eran ocho los puntos que debía defender el equipo universitario, pero el Barça comenzó a amenazar con la remontada al elevar el parcial a 9-2 con una canasta y el adicional de Parra (72-77). Tocaba aguantar el chaparrón, sacar el paraguas y también la versión más paciente del juego ofensivo de los universitarios ante el cambio de defensa de los azulgranas. Y así fue durante unos minutos en los que no se movió el marcador, con fallos en el tiro en ambas canastas, y hasta que Shengelia sacó el adicional a dos para finalizar el partido. Además, en la misma jugada el UCAM perdió a Cacok, al cometer su quinta falta (74-77). Debía romper el cuadro murciano su bloqueo y sequía en ataque para buscar la victoria, después de encadenar seis minutos sin anotar en este último cuarto, y Shengelia apretó unos últimos 60 segundos de infarto (76-77). Forrest rompió por fin la mala racha para los visitantes en el tiro y en la siguiente acción, tras atrapar el rebote defensivo a un triple de Shengelia, volvió a sacar petróleo desde el tiro libre (76-81). No obstante, contó el Barça con una última opción después de otras canasta del georgiano y dos tiros libres fallados por Cate (78-81). Restaban 2.6 segundos y los azulgranas debían buscar un triple para forzar la prórroga. Se la jugó Brizuela, pero el balón no entró.

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó ayer, tras derrotar al Barça (78-81) en el Palau Blaugrana, que su equipo «aguantó todas las embestidas» del conjunto azulgrana en la segunda mitad, después de una primera parte en la que sus jugadores han rendido a «un nivel muy alto». «La salida a pista en ataque y en defensa ha sido de un nivel muy alto, con una concentración muy grande. En ataque, hemos encontrado los tiros de los jugadores adecuados en cada momento. Cacok ha encontrado el camino al aro y, tras anotar, hemos sacado rédito del ‘pick and roll’ para tirar de tres», analizó el entrenador universitario.

Sito Alonso admitió que sus jugadores, que gozaron de una renta máxima de 21 puntos en el segundo cuarto, estuvieron «increíbles» y consideró que podrían «haber ido más por encima en el marcador» en este tramo del encuentro.

Sin embargo, el técnico del UCAM Murcia elogió el «espíritu increíble» y la «ambición para intentar remontar el partido» del Barça después del paso por vestuarios, aunque también destacó que sus pupilos «aguantaron todas las embestidas» de los locales y han resistido en un «último cuarto tremendamente duro por el juego físico» del rival y su defensa de cambios.

«Los partidos así se hacen larguísimos. Veíamos que la diferencia se iba reduciendo, pero no hemos perdido el tono defensivo en casi ningún momento», remarcó Sito Alonso, quien señaló el rebote ofensivo como un factor «determinante» este domingo.

Por último, el entrenador del UCAM Murcia declaró que «lo más importante es la identidad» del equipo, que «siempre tiene que ser la misma» si pretende aspirar a la victoria en cualquier pista. Los universitarios pondrán rumbo a Bulgaria desde Barcelona para medirse mañana al Rilski Sportist en la FIBA Europe Cup.