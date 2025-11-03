Dinámicas de grupo, individualidades y broncas

Las broncas dan lugar a renovadas expectativas en la vida cotidiana tanto si van a mayores, conclusión indeseable porque rara vez hay vencedores, como si ayudan a reconducir situaciones enquistadas. Y en el peor de los casos solo llevan a silencios cargados de rencores con el cuchillo de la venganza en la bocamanga.

Estos días hemos asistido a dos desencuentros en la cumbre del fútbol español con protagonistas singulares. Los dispares Lamine Yamal y Vinicius han acaparado espacios estelares en los medios por palabras y actitudes muy alejadas de lo que representan para los aficionados; sobre todo entre los jóvenes. Lo peor es que por sus peculiaridades personales amenazan con volver. Y, enfrente, han tenido a otros personajes no menos singulares: Carvajal y Xabi Alonso, con De la Fuente y Ancelotti a la expectativa.

Lamine muestra hace tiempo unos pecados de juventud que pueden conducirle en esta crucial encrucijada de su vida a seguir el camino de Neymar, de quien parece cercano, o el de Messi, que indudablemente sería el mejor tanto para él como para su club y la selección española que eligió frente a la marroquí de sus progenitores. Cumpleaños desaforado, fiestas, escapadas y mujeres no son circunstancias adecuadas por privadas que sean para un deportista de élite. Y menos aún para un chaval de dieciocho años con cuerpo y mente por cuajar. La pena es que no parece que haya nadie en su entorno con la suficiente ascendencia sobre él para reconducir una deriva cuando menos preocupante.

Y es curioso que siendo menor de edad mostrara una madurez impropia en sus declaraciones. Retornar a ese equilibrio será el reto de Lamine Yamal y sus próximos. Cuestión tan peliaguda como necesaria si quieren el protagonista y quienes le rodean enfilar de nuevo el camino de la gloria futbolística. Si no fuera así, engrosará una notable lista de grandes deportistas frustrados.

Lo de Vinicius es diferente. Un futbolista que en sus comienzos en el Real Madrid fallaba más que embocaba y que la sabia y paciente mano de Ancelotti le recondujo hacia el protagonismo que ahora tiene, convirtiendo en goles y asistencias lo que con Zidane era carme de memes.

Pero Xabi Alonso tiene con él la papeleta de un imposible. A Vinicius hay que aceptarlo como es y lidiar con sus salidas de tono una y otra vez porque a estas alturas es incorregible. Ante el Barça fue contra su técnico como a lo largo de los años fue y si siguen siendo contra rivales, aficiones contrarias o árbitros. Tan excelente futbolista como polemista y protestón. Aún así, el brasileño es uno de los diez mejores jugadores y está entre los cinco mejores delanteros del mundo desde hace varias temporadas. El Madrid, Xabi y Ancelotti lo saben y asumen que es un diamante con esquinas cortantes a quien hay que manejar desde la maña, empatía y la aceptación.

Han sido variadas y notorias las voces que clamaron por su salida del Madrid, pero afortunadamente para el club y para el propio Vinicius se ha tenido y se tiene la paciencia necesaria con un futbolista de época. Veremos si en el Barça son capaces de cuidar también a su principal estrella y Lamine continúa la senda del éxito que inició hace un par de años. Sería tan bueno para el fútbol como para el jugador y la institución culé.

Y aquí aparecen cuatro personajes que deberán hacer dinámicas de grupo y tratamientos individuales con ellos dos. Así, Carvajal será pieza clave en la Selección para no enturbiar el magnífico ambiente que trasluce, reconduciendo las relaciones entre Lamine y sus compañeros del Barça con la escasa representación madridista, con él mismo y Huijsen como únicos exponentes a la espera de que Carreras, Asencio y Gonzalo puedan sumarse. Y Luis de la Fuente deberá dirigir tal terapia, quizá más activamente que en su momento Del Bosque porque sus seleccionados tenían tanto peso como el propio seleccionador.

Por otra parte, Xabi Alonso deberá imbuirse de paciencia franciscana con su brasileño díscolo y pedir la receta a un Carlo Ancelotti que espera con los brazos abiertos al mejor Vinicius en Brasil.

Dinámicas de grupo y mucha conversación personal en el Madrid, Barça y selección española para que las broncas sean productivas en lugar de generadoras de silencios criminales.

Pero lo decisivo anida en cada implicado. Como enseñaban en la Iglesia, confesión, contrición, propósito de enmienda y penitencia.

Y demasiadas veces ni así.