Colunga: "El esfuerzo de los jugadores está siendo brutal"

Sabe Adrián Colunga que su continuidad en el banquillo del Real Murcia dependerá de los resultados, y para que los buenos resultados lleguen lo que hace falta de verdad es que los futbolistas den un paso al frente. Por ello el asturiano elogió y mucho a sus jugadores en la rueda de prensa posterior a la victoria conseguida frente al Betis Deportivo.

Si el jueves Colunga debutaba con un triunfo en los penaltis ante el Antequera, este domingo logró alargar ese momento de resurgimiento ganando al filial bético. Y de ese partido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el preparador murcianista destacaba el esfuerzo de sus jugadores. «Venimos de momentos complicados, pero los jugadores están siendo espectaculares», decía, calificando su esfuerzo de «brutal» en un momento en el que las cosas no van bien. «Yo he estado ahí y sé lo que cuesta competir en esas circunstancias», explicaba, recordando su etapa de jugador.

«Han competido como animales», insistía, recordando que el partido copero del jueves se alargó hasta los 120 minutos al acabar el tiempo reglamentario con 1-1 en el marcador.

Colunga tenía ayer elogios para todos. Sobre Antonio David, que tuvo unos minutos en la segunda parte, decía que «nos ha ayudado mucho. Es un jugador muy interesante y ha estado de diez. Entrar después de tanto tiempo y rendir así tiene mucho mérito». Y de Flakus, autor de los dos goles de la victoria murcianista, dijo que «los delanteros viven del gol. Flakus ha metido dos y nos ha dado la vida. Estoy convencido de que van a venir muchos más, porque su trabajo es espectacular».

«Estoy encantado con todos. Los que juegan y los que no juegan están dando el cien por cien. En este equipo todos suman desde el lunes hasta el domingo», insistía al hablar de la plantilla que dirige desde el pasado martes por la tarde.

Adrián Colunga sabe que su presencia ahora en el primer equipo es provisional, por eso no quiere pensar más allá del día a día. «Yo solo puedo controlar lo que depende de mí: recuperar bien, entrenar y preparar el siguiente partido. Vamos día a día. Los chicos están haciendo un trabajo top».