Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una nueva semana con Liga de Campeones el martes y el miércoles, partidos europeos de baloncesto para UCAM Murcia y Hozono Jairis, y un fin de semana con partidos interesantes.
Lunes, 03 de noviembre
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 11
Oviedo - Osasuna (DAZN) 21:00
Martes, 04 de noviembre
FÚTBOL: Champions League, jornada 4
Atlético - Union St. Gilloise (Movistar) 21:00
Liverpool - Real Madrid (Movistar) 21:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
Pilski-UCAM Murcia (Popular) 17:30
Miércoles, 05 de noviembre
FÚTBOL: Champions League, jornada 4
Pafos - Villarreal (Movistar) 18:45
Newcastle - Athletic (Movistar) 21:00
Brujas - Barcelona (Movistar) 21:00
BALONCESTO: EuroCup Women
Namburg-Hozono Jairis (FIBA) 20:30
Jueves, 06 de noviembre
FÚTBOL: Europa League, jornada 4
Dinamo Zagreb - Celta 18:45
Betis - Lyon 21:00
Conference League, jornada 3
Rayo Vallecano - Lech Poznań 21:00
Viernes, 07 de noviembre
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Osasuna (LaLiga+) 21:00
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 12
Elche - Real Sociedad (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Lointek-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00
Sábado, 08 de noviembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Teruel-Cartagena (Movistar) 14:00
Real Murcia-Nástic (La 7) 21:00
La Liga EA Sports, jornada 12
Girona - Alavés (DAZN) 14:00
Sevilla - Osasuna (Movistar) 16:15
Atlético - Levante (Movistar) 18:30
Espanyol - Villarreal (DAZN) 21:00
Segunda RFEF, grupo IV
Lorca-Minera 18:00
Liga F
Real Madrid-Alhama ElPozo (DAZN) 19:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Baxi Manresa (DAZN) 18:00
Primera FEB
Ourense-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Peñíscola-ElPozo (LaLiga+) 17:00
MOTOCICLISMO: GP Portugal
Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 16:00
Domingo, 09 de noviembre
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 12
Athletic - Oviedo (Movistar) 14:00
Rayo - Real Madrid (DAZN) 16:15
Valencia - Betis (DAZN) 18:30
Mallorca - Getafe (Movistar) 18:30
Celta - Barcelona (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Águilas-Melilla 12:00
Yeclano-Recreativo de Huelva 17:00
Malacitano-UCAM Murcia 18:00
BALONCESTO: Segunda FEB
Huesca-Ciudad de Molina 18:30
MotoGP: GP de Portugal
Moto2 (DAZN) 12:15
MotoGP (DAZN) 14:00
Moto3 (DAZN) 15:30
Fórmula 1: GP Brasil
Carrera (DAZN) 18:00
TENIS: Finales ATP
Primera jornada (Movistar) 14:00
