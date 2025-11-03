Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Champions league: Real Madrid - Juventus.

Champions league: Real Madrid - Juventus. / Associated Press/LaPresse / LAP

Dioni García

Comienza una nueva semana con Liga de Campeones el martes y el miércoles, partidos europeos de baloncesto para UCAM Murcia y Hozono Jairis, y un fin de semana con partidos interesantes.

Lunes, 03 de noviembre

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 11

Oviedo - Osasuna (DAZN) 21:00

Martes, 04 de noviembre

FÚTBOL: Champions League, jornada 4

Atlético - Union St. Gilloise (Movistar) 21:00

Liverpool - Real Madrid (Movistar) 21:00

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

Pilski-UCAM Murcia (Popular) 17:30

Miércoles, 05 de noviembre

FÚTBOL: Champions League, jornada 4

Pafos - Villarreal (Movistar) 18:45

Newcastle - Athletic (Movistar) 21:00

Brujas - Barcelona (Movistar) 21:00

BALONCESTO: EuroCup Women

Namburg-Hozono Jairis (FIBA) 20:30

Jueves, 06 de noviembre

FÚTBOL: Europa League, jornada 4

Dinamo Zagreb - Celta 18:45

Betis - Lyon 21:00

Conference League, jornada 3

Rayo Vallecano - Lech Poznań 21:00

Viernes, 07 de noviembre

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Osasuna (LaLiga+) 21:00

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 12

Elche - Real Sociedad (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Lointek-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00

Sábado, 08 de noviembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Teruel-Cartagena (Movistar) 14:00

Real Murcia-Nástic (La 7) 21:00

La Liga EA Sports, jornada 12

Girona - Alavés (DAZN) 14:00

Sevilla - Osasuna (Movistar) 16:15

Atlético - Levante (Movistar) 18:30

Espanyol - Villarreal (DAZN) 21:00

Segunda RFEF, grupo IV

Lorca-Minera 18:00

Liga F

Real Madrid-Alhama ElPozo (DAZN) 19:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Baxi Manresa (DAZN) 18:00

Primera FEB

Ourense-Caesa Cartagena (LaLiga+) 19:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Peñíscola-ElPozo (LaLiga+) 17:00

MOTOCICLISMO: GP Portugal

Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 16:00

Domingo, 09 de noviembre

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 12

Athletic - Oviedo (Movistar) 14:00

Rayo - Real Madrid (DAZN) 16:15

Valencia - Betis (DAZN) 18:30

Mallorca - Getafe (Movistar) 18:30

Celta - Barcelona (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Águilas-Melilla 12:00

Yeclano-Recreativo de Huelva 17:00

Malacitano-UCAM Murcia 18:00

BALONCESTO: Segunda FEB

Huesca-Ciudad de Molina 18:30

MotoGP: GP de Portugal

Moto2 (DAZN) 12:15

MotoGP (DAZN) 14:00

Moto3 (DAZN) 15:30

Fórmula 1: GP Brasil

Carrera (DAZN) 18:00

TENIS: Finales ATP

Primera jornada (Movistar) 14:00

