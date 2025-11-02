El UCAM y el Yeclano se reparten los puntos en el derbi regional

El derbi regional acbó en tablas entre el UCAM y el Yeclano (1-1). Los de Germán Crespo saltaron al terreno de juego con la intención de dominar y ser ellos quienes tuviesen las ocasiones más claras. El conjunto de Yecla no tuvo tanto protagonismo arriba, pero consiguió abrir el marcador gracias al tanto de Carrasco de penalti. En el segundo tiempo, el cuadro local puso las tablas con el gol de Aquino, pero no terminó de sentenciar. La falta de acierto volvió a castigar a los universitarios.

Los domingos con fútbol siempre son gratificantes, pero si hay un derbi regional en juego, entre el UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo, son mejores. Un choque con mucho en disputa; por parte de los universitarios, seguir a la cola de la primera posición. El conjunto de Yecla peleaba por volver a meterse en la zona de play off.

En el arranque del encuentro, fue el UCAM Murcia quien se hizo con la batuta y empezó a dirigir el juego. Las ocasiones fueron llegando poco a poco; primero fue Álex Bueno, con un buen remate de cabeza, pero que se le marchó desviado. El Yeclano no había empezado cómodo el derbi, y necesitaba reaccionar, porque los de Germán Crespo no suelen perdonar muchas.

Tal y como se venía viendo desde el arranque, el cuadro local estaba dominando sobre el verde. Mizzian tuvo en sus botas el poder de crear la ocasión más clara del partido, pero pecó de egoísmo. El ariete universitario aprovechó un error en la salida de balón del Yeclano, y se hizo con el balón en la frontal; no levantó la cabeza, queriendo buscar el disparo, y no vio la entrada de Pontones por su derecha. Mizzian armó el disparo, pero le salió flojo al palo corto, y sin problema para el arquero rival.

Como muchas veces se dice, que en el fútbol no gana el que mejor juega, sino el que más goles anota. Después de que el UCAM tuviera varias ocasiones para adelantarse en el marcador, acabó cometiendo un penalti a favor del Yeclano Deportivo. Carrasco fue el encargado de transformar el lanzamiento desde los 11 metros, y no falló. Esta vez, Ackermann no pudo atajar el disparo, como ya hizo en Copa del Rey el pasado martes.

El tiempo seguía corriendo y el UCAM Murcia volvió a la carga, demostrando una vez más la garra que tiene el equipo de Germán Crespo. A pesar de las buenas acciones de Mizzian y Ale Marín, que ambas se marcharon desviadas, el encuentro llegó al final de la primera mitad. Los de Iván Martínez se marcharon con ventaja, por la mínima, al descanso.

Tras el tiempo de descanso, los jugadores de ambos equipos regresaban al terreno de juego. El UCAM Murcia, que estaba por detrás en el marcador, sabía que tenía que afinar la puntería para no perdonar tanto. El Yeclano Deportivo no tenía prisa alguna, contaba con la ventaja, y solo debía no cometer errores.

El que la sigue la consigue, y eso el UCAM Murcia lo sabía muy bien. El cuadro universitario, que no había parado de buscar el área, al final encontró la cabeza de Dani Aquino para poner el empate. Los de Germán Crespo colgaron un centro desde el costado izquierdo, y el torito, con un soberbio remate de cabeza, metió a su equipo en el partido.

Los últimos 10 minutos de partido fueron un continuo asedio del UCAM Murcia a la portería del Yeclano Deportivo. Los universitarios estaban demostrando en sus últimos partidos que no daban nada por perdido y que luchaban hasta el final. La falta de acierto por parte de los locales les estaba pesando demasiado, y todo apuntaba a que el empate sería el resultado final.

Pese a la intensa insistencia del UCAM Murcia, no pudo encontrar el segundo tanto para llevarse la victoria. El Yeclano supo aguantar muy bien a nivel defensivo, ya que en ataque tuvo muchos problemas para encontrar huecos. El derbi regional acabó en tablas y con reparto de puntos entre los universitarios y los yeclanos.