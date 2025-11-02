El UCAM Murcia busca asaltar el Palau Blaugrana tras tomar impulso

El UCAM Murcia CB ha cerrado el primer mes del curso con buen sabor de boca. Sus triunfos ante el Start Lublin en la FIBA Europe Cup y frente al Baskonia en la Liga Endesa le han permitido retomar el camino marcado, y lo hace siendo un equipo más engrasado y en el que poco a poco todo el mundo está encontrando su sitio. La plantilla de Sito Alonso ha recobrado sus señas de identidad esta semana, aquellas que parecían tambalearse hace unos días con la derrotas en Bosnia y en Tenerife, sin embargo, en el que podría considerarse el primer punto de inflexión, ha sabido salir airoso con buena nota.

Y ahora buscará refrendar estas sensaciones en uno de los escenarios más difíciles de la ACB, especialmente de manera histórica para los murcianos. Visita el UCAM Murcia esta tarde (17.00 horas, DAZN) al Barça con la intención de dar la campanada en el Palau Blaugrana. El conjunto de Sito Alonso afronta su primera gran cita de la temporada lejos del Palacio, por lo que quiere aprovechar su buen momento para buscar la que sería su segunda victoria de la Liga Endesa ante uno de los equipos punteros de la competición, después de pasar por encima del Baskonia hace una semana en el Palacio.

Tratará el conjunto universitario, donde según su entrenador es duda Toni Nakic, de que le pase factura a los azulgranas la doble jornada de Euroliga entre semana, donde sus jugadores veteranos han sumado una importante cantidad de minutos antes de medirse al UCAM en la competición doméstica. Llega el equipo murciano con sus dos bases en un buen momento, con un David DeJulius que viene de anotar 25 puntos al Baskonia tras ser el MVP de la jornada anterior en la ACB, y con un Michael Forrest destapado en la anotación el pasado miércoles el Polonia, con siete triples convertidos de diez intentos.

El Barça, por su parte, con una plantilla renovada este verano y que vuelve a dirigir Joan Peñarroya, está siendo un equipo algo irregular en la Liga Endesa, especialmente en defensa, y encajó dos derrotas en las dos primeras jornadas del curso. No podrá contar con el base Nico Laprovittola, debido a una lesión muscular, y es en la dirección de juego uno de los aspectos más débiles mostrados hasta ahora. No obstante, cuenta con numerosas armas para hacer daño a los de Sito Alonso como los exteriores Will Clyburn o Kevin Punter junto a un juego interior en el que esta temporada destaca Tornike Shengelia junto a Miles Norris.