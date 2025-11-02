Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Murcia Club de Tenis 1919, campeón de España

El conjunto murciano venció 4-1 al Real Club de Tenis Barcelona 1899 y se alza con el trofeo

El Real Murcia Club de Tenis 1919, con el trofeo de campeón. / PRENSA RMCT 1919

El Real Murcia Club de Tenis 1919 se proclamó ayer ganador del Campeonato de España de Tenis Absoluto por Equipos Masculinos tras vencer por 4-1 al Real Club de Tenis Barcelona 1899.

El conjunto local se impuso a los catalanes con cuatro contundentes victorias que se han resuelto en solo dos sets. Iván Gakhov derrotó a Albert Ramos (6-3, 6-2); Javier Barranco venció a Álex Martí (6-3, 6-3) y Raúl Brancaccio ganó a Jorge Plans (6-0, 6-1). El partido que confirmó el trofeo enfrentó a Pablo Llamas contra Pol Martín Tiffón, que ha terminado en un 6-1, 6-4 a favor de los murcianos. El último partido, entre Nikolás Sánchez Izquierdo contra Max Alcalá, se paró cuando el Tenis Barcelona iba ganando 6-2, 2-0, puesto que el resultado del torneo ya estaba determinado con el marcador del resto de los encuentros.

