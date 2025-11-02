El Real Murcia Club de Tenis 1919, campeón de España

El Real Murcia Club de Tenis 1919 se proclamó ayer ganador del Campeonato de España de Tenis Absoluto por Equipos Masculinos tras vencer por 4-1 al Real Club de Tenis Barcelona 1899.

El conjunto local se impuso a los catalanes con cuatro contundentes victorias que se han resuelto en solo dos sets. Iván Gakhov derrotó a Albert Ramos (6-3, 6-2); Javier Barranco venció a Álex Martí (6-3, 6-3) y Raúl Brancaccio ganó a Jorge Plans (6-0, 6-1). El partido que confirmó el trofeo enfrentó a Pablo Llamas contra Pol Martín Tiffón, que ha terminado en un 6-1, 6-4 a favor de los murcianos. El último partido, entre Nikolás Sánchez Izquierdo contra Max Alcalá, se paró cuando el Tenis Barcelona iba ganando 6-2, 2-0, puesto que el resultado del torneo ya estaba determinado con el marcador del resto de los encuentros.