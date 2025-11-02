La plantilla del Real Murcia, a deshacer la cama tras la caída de Etxeberria

No ha dado ni una Joseba Etxeberria en su etapa como entrenador del Real Murcia. Pero los integrantes de la plantilla murcianista tampoco es que hayan ayudado demasiado al técnico vasco. Con el preparador de Elgóibar ya fuera del vestuario, tras su despido, los jugadores se han quedado sin cabeza de turco, y sin excusas, solo queda ganar, algo que no han conseguido desde el 7 de septiembre. Y aunque en la Copa del Rey, ya con Adrián Colunga en el banquillo, consiguieron seguir vivos, tampoco es que el triunfo en los penaltis antes el Antequera diera para celebrar mucho. Porque en el tiempo reglamentario se logró otro mísero 1-1, gracias a una pena máxima, y en la tanda final, apenas Pedro León y Flakus consiguieron convertir los suyos.

Como en la liga no hay lanzamientos que rompan los empates, el Real Murcia no le queda otra que remangarse mañana (12.00 horas) ante el Betis Deportivo para demostrar que la palabra crisis ya es historia tras la salida de Etxeberria. Y para salir ganadores de este duelo entre los dos últimos clasificados, los jugadores deben deshacer de una vez la cama que llevan haciendo semanas. Porque no se puede llamar de otra forma a la decepcionantes actuaciones de futbolistas que llegaron en verano para liderar el ascenso de los granas a Segunda División.

Una victoria que, además de permitir a la afición empezar a creer con la remontada, ayudaría a Adrián Colunga a elevar sus posibilidades de continuar al frente del primer equipo. El asturiano, que este martes subía del filial al primer equipo, se sentará en el banquillo de forma provisional, pero si logra que el equipo empiece a sumar de a tres, no tendrá problemas para afianzarse en el puesto, y más teniendo en cuenta que Felipe Moreno está buscando la excusa perfecta para ahorrarse el dinero en la contratación de otro entrenador, y más teniendo en cuenta que ahora mismo el club no tiene ni director deportivo tras la salida también de Asier Goiria.

Adiós a la defensa de cinco

La Copa del Rey del jueves se convirtió para Adrián Colunga en un simulacro que puede ser muy importante con vistas a su primer once liguero. Aunque probó varios esquemas a lo largo del partido, en el inicio no dudó el romper la defensa de cinco que tantas críticas había generado en las últimas semanas. Lo normal es que el nuevo técnico mantenga esa idea, pero posiblemente cambie piezas, porque ante el Antequera dejó en el banquillo a Cristo Romero y a Jorge Mier, dos de los futbolistas que suman más minutos en lo que va de curso.

Si los titulares vuelven a su sitio, habrá que ver quién acompaña a Alberto González en el centro de la zaga, porque está Andrés López pero también se ha ganado una oportunidad Héctor López, que dejó una buena imagen frente al Antequera.

Está obligado el Real Murcia a dar un paso al frente en defensa, dejando atrás sus debilidades, pero también tiene que mejorar y mucho el equipo en ataque. Es verdad que en Copa se vio a un equipo con más protagonismo en ataque, pero los goles tampoco llegaron.

Y ese paso al frente está en manos de jugadores como Isi Gómez, Moyita, Álvaro Bustos y Palmberg, y la buena noticia es que en la Copa todos empezaron a ser futbolistas. Destacó especialmente el brasileño en la mediapunta, y con Bustos por banda el equipo consiguió un poco de verticalidad. Llamó también la atención que Colunga mandara a Moyita a la banda, una posición que conoce perfectamente, pese a que en Murcia lo han atornillado al centro del campo, pero su inesperada baja obliga al técnico a elegir a Pedro Benito o Pedro León.

La gran duda está en ver qué ocurre arriba. Descansó Flakus en la Copa del Rey, apostando el nuevo técnico por Ekain. Sin embargo, si mantiene su apuesta por el centro del campo -con Sekou, Isi, Palmberg-, y si vuelve a jugar con extremos, solo queda una posición, por lo que tendrá que elegir entre Flakus o Ekain, dos de las primeras espadas, pero no han logrado encender las luces para ayudar al equipo de cara a puerta.