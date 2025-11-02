La Media Maratón de Lorca se despide de noviembre con triunfos de Elhissouf y Kin

La Media Maratón Ciudad de Lorca, fiel heredera de la que empezó siendo Mallorca-13, puesto que en sus inicios la organizaba el extinto Regimiento de Infanteria ubicado en la Ciudad del Sol, celebró su trigésimo séptima edición.

Dicha prueba se despide de noviembre, ya que los organizadores, la Asociación Deportiva Eliocroca, con la intención de aumentar la participación, pretenden llevársela a la primavera, todavía sin fecha concreta.

Se despidió a lo grande con más de ochocientos atletas, los cuales salieron tras el pistoletazo de salida, a las diez de la mañana, desde la lorquina Avenida Europa. La meta también estaba ubicada en el mismo lugar. Los participantes agradecieron los veinte grados de temperatura iniciales, y un cielo azul eléctrico con el sol brillando por encima de las Torres Alfonsina y Espolón, en el techo de Lorca.

María Kin, la ganadora femenina de la Media Maratón de Lorca / Lorca Deportes

Nada más iniciarse la carrera se pudo apreciar los atletas que buscaban luchar por la victoria de la misma y Así aprovecharse de la bolsa económica que había preparada. El récord no se batió, por lo que el premio destinado a esa posibilidad quedó desierto. El ganador se llevó 600 euros por bajar de una hora y siete minutos. Los dos mil euros destinados para el descarado que alguna vez bata el récord de la prueba, una hora y dos minutos, se acumula para la siguiente edición, que será de dos mil quinientos.

Para los menos atrevidos había una distancia de siete kilómetros saludables

La organización brilló con luz propia, las céntricas calles, escenario del circuito homologado, estuvieron repletas de público y la recompensa final fue degustación de productos típicos lorquinos, que no decepcionó, como siempre, al igual que la bolsa del corredor.

El ganador masculino de la prueba se decidió en un apretado sprint entre Abdelmajid Elhissouf (1h.05:51) y Youness Belyamna (1h.05:52). La tercera posición fue para Iván Hernández (1h.08:04), el primer atleta de la Región en la meta.

En mujeres, María Kin (1h.23:25) no tuvo rivales. Segunda fue Cristina de la Torre (1h.34:11), y tercera, Yolanda García (1h.40:07).

7K Saludables

En los 7K Saludables, Julio Alberto Ponce Piernas (23:37) y la boxeadora profesional de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero Molina (29:44) fueron los triunfadores. El podio femenino lo completaron Antonia Hernández (30:04) y María Leonor Fernández (32:09); y el masculino, Fernando Casado (23:44) y Souhail Hassani (24:08).