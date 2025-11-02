El Lorca Deportiva brilla en la segunda parte para vencer al Estepona (1-3)

El Lorca Deportiva sumó la segunda victoria de la temporada ambas fuera de casa, esta vez tras ganar al Estepona (1-3). Tras una igualada primera parte, el equipo lorquino lo bordó en la segunda, ya que marcó dos goles en menos de dos minutos. Los tres tantos de los lorquinistas fueron auténticos golazos.

El partido entre dos equipos casi gemelos en cuanto a números, empezó muy igualado. Con demasiadas precauciones defensivas, muchos duelos y pocos ataques. Los locales salían al campo sin haber ofrecido una victoria a su público. Acercamientos tímidos a las áreas de los contendientes y mucho miedo escénico a encajar. Daba la impresión que el primero que fallara, lo podía pagar caro. Y ese fue el Lorca Deportiva.

Error por el costado derecho, lo aprovechó Castedo, quien en boca de gol solo tuvo que empujar a la red. Antes, demasiadas concesiones a los atacantes malagueños quienes no merecían ese gol. Salvó en línea de gol Sergi, pero el ex del Aguilas no perdonó. Tampoco el equipo lorquino merecía ir por delante.

Sin más historia se llegó al descanso con ventaja local. Algo parecido a una bola picante debió ser el antídoto que Sebas López aplicó a sus jugadores ya que antes del primer minuto de juego, llegó el empate. Gran disparo desde fuera del área de Juanma Acevedo cuyo balón entró en la escuadra. Nada más sacar de centro el Estepona, el Lorca robó el cuero y esta vez fue Willy quien de otro gran disparo sorprendió a Joel Ruiz con el segundo. Los lorquinistas habían logrado en menos dos minutos, voltear el marcador.

A partir de ese momento el Estepona jugó con mas corazón que cabeza mientras que los blanquiazules hicieron su partido, marcaron los tiempos, no tuvieron prisa, tampoco se metieron atrás y fueron a por el tercero, obra de Naranjo, con otro tanto de bella factura, aprovechando que los locales habían adelantado líneas.