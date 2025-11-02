El Jimbee Cartagena necesita un punto para ser primero de grupo

Esta tarde a las 19:00 (televisado por La 7 TV) acaba la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League con el duelo entre el Piast Gliwice, equipo anfitrión de este grupo, y el Jimbee Cartagena.

Se ven las caras los dos mejores equipos del grupo y así lo han demostrado en las dos primeras jornadas con pleno de triunfos para ambos conjuntos. Eso sí, el cuadro dirigido por Duda lo ha hecho con mucha más solvencia que su rival y por eso comanda la clasificación gracias al gol average (+9), que acumula hasta el momento, gracias a sus triunfos frente a Kauno Zalgiris y Sporting Anderlecht. El cuadro polaco también, pero le costó mucho másen ambos choques y sus triunfos fuero nmás sufridos (1-2 ante el cuadro belga y 3-1 ante el campeón de la liga lituana).

Esta circunstancia es clave, ya que a la escuadra cartagenera le vale con un empate para asegurar el primer puesto del grupo, el gran objetivo de esta primera fase para el cuadro portuario, tras asegurar prácticamente la clasificación en la primera jornada de la competición el pasado jueves.

En el plano físico, Duda está tranquilo, porque el reparto de minutos está provocando que sus jugadores rindan bien y no tengan problemas. La única duda que existía a principio del torneo era la de Pablo Ramírez y está rindiendo sin ningún tipo de problema físico tras los dos primeros partidos que se han disputado.