El Jimbee Cartagena cumple y avanza como primero de grupo

El Jimbee Cartagena sigue escribiendo historia en su segunda participación continental. El conjunto cartagenero cerró su participación en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League con un empate sin goles (0-0) frente al Piast Gliwice polaco, un resultado tan inusual como simbólico en el fútbol sala: sin brillo, pero con la eficacia y solidez de un equipo que sabe competir. El punto, suficiente para acabar en lo más alto del grupo, permite al cuadro portuario acceder a los octavos de final como primero de grupo y ser cabeza de serie en el sorteo del próximo jueves 6 de noviembre.

El partido, disputado en la localidad polaca de Gliwice, tuvo desde el primer minuto el aroma de trámite. Ambos equipos llegaban ya clasificados matemáticamente y el encuentro, aunque con momentos de lucidez, estuvo marcado por un ritmo más bajo de lo habitual. Se notó que no había urgencias y que no era un partido decisivo. Ni el Jimbee ni el Piast tuvieron la actitud de una final.

Aun así, el conjunto dirigido por Duda mostró desde el inicio mayor intención ofensiva y control del juego. Los cartageneros, fieles a su identidad, trataron de llevar la iniciativa, moviendo la pelota con criterio y buscando generar espacios ante una defensa polaca bien plantada. No obstante, el duelo se mantuvo equilibrado y las ocasiones claras escasearon en el primer acto. No fue un partido apasionante para el espectador.

El momento más relevante de la primera mitad llegó justo al borde del descanso. Cuando el cronómetro marcaba apenas un segundo para el final, Motta cometió una falta táctica en un contragolpe rival, ya que el propio italo brasileño perdió el esférico y el colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. Una acción tan clara como costosa que obligó al Jimbee a comenzar la segunda parte en inferioridad numérica durante dos minutos.

Duda, en un tiempo muerto / Prensa FC Cartagena

La respuesta del equipo fue ejemplar. Con uno menos, los de Duda defendieron con una concentración impecable. Es el mejor equipo del mundo cuando toca remangarse y lo volvió a hacer. La zaga portuaria, liderada por un soberbio Mellado y un Chispi, la gran novedad, seguro bajo palos, resistió sin conceder apenas espacios. Superada la inferioridad, el Jimbee se rearmó y volvió a tomar la iniciativa, empujando al Piast hacia su área y acumulando las mejores llegadas del encuentro.

El cuadro polaco, sin embargo, tuvo la ocasión más clara del partido. Corría la segunda mitad cuando Carlos Eduardo en un córner remató y el balón se estrelló en el larguero. Fue el susto del partido, un aviso que no alteró el guion ni el resultado final. El Jimbee, más cómodo con el balón, lo intentó por medio de Tomaz, Waltinho y Gon Castejón, pero la falta de acierto y la buena actuación del portero rival mantuvieron el marcador inamovible.

Gon Castejón, en un lance del partido / Prensa FC Cartagena

El 0-0 final deja varias lecturas positivas para el conjunto cartagenero. La primera, y más importante, el liderato del grupo con siete puntos, por delante del propio Piast Gliwice. La segunda, la solidez defensiva: el Jimbee se marcha de Polonia sin encajar un solo gol en los tres encuentros de esta ronda. Y la tercera, el crecimiento europeo de un proyecto que ya está instalado con los mejores.

Con este empate, el Jimbee Cartagena se asegura ser cabeza de serie en el sorteo de octavos, que se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre. En esa cita, el rival más temido será el Semey de Kazajistán, un desplazamiento largo y exigente tanto por nivel deportivo como por logística. Evitarlo sería, a priori, una buena noticia para el cuadro cartagenero, que confía en seguir su andadura en el torneo más prestigioso del fútbol sala continental.