El Hozono Jairis, ante un partido con valor doble en Alcantarilla

El Hozono Global Jairis tiene hoy (13:00 horas, FEB.es) uno de esos partidos donde está en juego algo más que un triunfo. Recibe en el Fausto Vicent la visita de un IDK Euskotren de San Sebastián que ha iniciado la competición en un gran estado de forma. En Alcantarilla se presenta el conjunto vasco con un balance de tres victorias y una derrota. Solo ha caído frente al Valencia y ha ganado a Gran Canaria, Estepona y Perfumerías Avenida. Por ello, se ha instalado en la tercera posición de la Liga Femenina Endesa, a un solo triunfo del líder Spar Girona, el único conjunto de la competición que están invicto tras cuatro jornadas.

El equipo de Bernat Canut llega al choque después de lograr un triunfo cómodo el pasado miércoles en la EuroCup Women en casa con una actuación estelar de Txell Alarcón, y de caer en la pista del Valencia el pasado domingo ofreciendo una gran imagen. Necesitan las de Alcantarilla sumar hoy otro triunfo para mantenerse en los puestos de play off por el título frente a un rival directo esta campaña.

El bloque compacto creado por Aránzazu Muguruza es la clave del buen arranque liguero del IDK Euskotren. No depende de individualidades, lo que le convierte en un rival muy peligroso, donde destaca por encima de sus compañeras Khadija Faye, que promedia 13,7 puntos y 9,5 rebotes. La senegalesa, que la pasada campaña estuvo en la NCAA, se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la competición. Pero no es la única jugadora sobre la que tenga que poner especial celo en defensa el Hozono Jairis. Paige Robison, escolta ugandeña que promedia 10,25 puntos, y Veronika Remenárová, ala pívot eslovaca con 8,75 puntos, son otras jugadoras que destacan en anotación y que están bien arropadas por Roso Buch, Yvonee Ejim, María Erauncetamurgil, Lara González, Irene Murúa y Louise Jump.