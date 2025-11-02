El Hozono Jairis descarrila ante un buen IDK Euskotren

Era una oportunidad perfecta para abrir un poco la ventana para que entrara de nuevo la ilusión en el Fausto Vicent, una opción ideal para coger las llaves del pabellón de Alcantarilla y abrir y hacerse fuertes. Pero el IDK Euskotren demostró saber superar ese día intenso que propusieron las chicas del Hozono Gloral Jairis, y jugando con más que cabeza que las murcianas, hicieron que las esperanzas del locales por tener un domingo chulo se quedara en las ganas. Habrá que confiar en las jornadas europeas y en los partidos fuera de casa, ya que el Jairis no volverá al Fausto hasta final de noviembre. Por delante, un tiempo para madurar y desenredar un poquito más su cabeza y las piernas para afrontar la temporada que le queda por delante.

Y eso que, al principio, el choque fue un verdadero toma y daca de canastas, situaciones de tiro y variaciones tácticas muy interesantes por partes de ambos conjuntos. Murcianas y guipuzcoanas no lograron imponer su voluntad en ningún momento del primer acto. De hecho, en estos primeros diez minutos los equipos explotaron sus mejores armas en ataque; las chicas de negro con el juego interior de Vonleh y el estado de gracia de Alarcón, mientras que las vascas aprovecharon las ventajas físicas de Erauncetamurgil al tres donde sobrepasó a Lou López, Alarcón o a la que emparejase Canut. Tanta intensidad quedó en lo que se podía imaginar, un empate técnico en este primer cuarto (15-15).

El Jairis intentó poner una velocidad más al inicio del segundo cuarto con dos canastas seguidas de Prieto y López, pero las del barrio de Ibaeta tenían carácter para contrarrestarlo todo. Así, Lara González tomó el relevo anotador y empató a 19. Tras la igualada, Vonleh, con 13 puntos en la primera parte, devolvió la efectividad al ataque local; la interior, bien acompañada con un triple de Mataix, consiguió una máxima diferencia para las suyas de un +7 esperanzador (27-20) Pero ahí la locomotora local tomó un cambio de agujas equivocado. Y es que las vascas demostraron su buen estado de forma, propiciado por un juego dinámico y con unos argumentos básicos pero ejecutados a la perfección. En ese momento, María Eraun cedió el testigo anotador pero su fuerte posición en el tres liberó muchas opciones de juego que aprovecharon Buch (19 puntos) o Fayé (16 puntos). La maquinaria vasca comenzó a coger velocidad con un parcial de 0-10 (29-32) que volteó el resultado, el corazón de los aficionados y la cabeza de las jugadoras de negro. Y aunque el final del cuarto sólo daba dos de ventaja a las de fuera (33-35) se veía que, defensivamente, el Jairis estaba sobrepasado por la situación.

A la vuelta a la cancha, Canut no dio con la vía para reconducir el tren de juego local. La vía que encontró su rival era recorrida de manera constante por las de Ibaeta para ahondar en la ansiedad de un Jairis desbordado en defensa, incapaz de suprimir los pasos dados por su rival para recorrer el camino a una victoria que, en este periodo, se alejaba del Fausto Vicent. Y es que las rentas eran favorables a las visitantes, que se instalaron en la comodidad de superar la decena de diferencia, poniendo la máxima renta en un +15 al final de este cuarto (43-58). Y no sólo eso, en esta tercera manga las decanas sólo anotaron 10 puntos, un bagaje muy escaso para subirse al tren de la victoria. Y casi que aquí se acabó el partido.

El Jairis estaba en vía muerta y sólo el amor propio de Ayuso, que volvió a echarse el equipo a las espaldas en el último cuarto, intentó hacer descarrilar al Euskotren. Pero como sucede últimamente, la base está muy sola en esos minutos decisivos, sólo Mataix acompañó en la anotación con dos triples que estrecharon los railes del partido a un esperanzador 56-64 a falta de 4:30. Pero ese empeño no tuvo más actrices y las bajitas del Jairis no fueron suficientes para asaltar la locomotora vasca que se dirigió sin problema a la estación de su cuarta victoria en liga por un contundente (61-71).

Ficha técnica

Hozono Global Jairis: Ayuso (5), Alarcón (10), Lou López (7), Walker (4), Massey (8) -cinco inicial-; Prieto (4), Mataix (10), Cvitkovic y Vonleh (13).

IDK Euskotren: Erauncetamurgil (6), Aritzmuñogil, Buch (19), Ejim (13), Faye (16) -cinco inicial-; Murua, González (10), Jump y Robinson (7).

Marcador cada cuarto: 15-15, 33-35 (descanso), 43-58 y 61-71 (final).

Árbitros: Ávila Zurita, Javierrresima Tramuns y Ruiz Ramírez-Cruzado. Eliminadas: Faye (min. 39).

Pabellón: Fausto Vicent de Alcantarilla. 1.000 espectadores.