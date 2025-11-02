Dos goles de Flakus sacan del fango al Real Murcia

Casi dos meses han tenido que pasar para que el Real Murcia vuelva a lograr la victoria. Lo hizo justo en la semana en la que llegaba en cambio en el banquillo. Si Adrián Colunga debutaba en la Copa del Rey con un triunfo en los penaltis ante el Antequera, este domingo siguió la racha victoriosa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Dos goles de Flakus permitieron al Real Murcia imponerse al Betis Deportivo en el duelo de colistas del Grupo II. Pero pese a la victoria, los murcianistas no pueden decir que vean brotes verdes, porque, aunque se ganó, los granas sufrieron muchísimo para imponerse a un equipo desahuciado y que nada más comenzar la segunda parte se quedaba con diez.

Con todo de cara, no ya solo porque en el primer tiempo se adelantó en el marcador con un gol de Flakus, sino porque en el minuto 57 el Betis Deportivo se quedó con uno menos por la expulsión del central Koré, el Real Murcia volvió a las andadas, mostrándose como un equipo débil, sin ideas y que se condena a las primeras de cambio.

La esperanza de la primera parte se esfumó en un inicio de la segunda parte en la que el Betis Deportivo, pese a jugar con uno menos, lograba empatar en otra acción que pone en entredicho a un Gazzaniga capaz de lo mejor y lo peor. Salvó el argentino a los granas en la primera parte, en cambio, en el minuto 61, una mala salida del meta murcianista permitía a Rodrigo Marina meter en el partido a los béticos tras el saque de una falta lateral.

Ese 1-1 devolvía al Real Murcia a la realidad. Ya nadie veía los brotes verdes que quiso ver en la primera parte. Sin embargo, por una vez, la suerte cayó de cara. Fue en el minuto 85 cuando Flakus aprovechaba una gran asistencia de Jorge Mier para poner el 1-2 y permitir a los aficionados vivir una victoria después de dos meses.

Sin defensa de cinco

Llegaba el Real Murcia a la Ciudad Deportiva Luis del Sol animado por la victoria en la Copa del Rey, una victoria que aunque llegó en los penaltis muchos vieron como el inicio de la reacción. Y llegaba el Real Murcia al campo bético con Adrián Colunga en el banquillo. Con Colunga se acabó la defensa de cinco y se vio a un equipo mucho más conjuntado, sin tantos agujeros defensivos. Aunque faltaba Moyita, baja por lesión, Sekou, Isi y Palmberg eran los elegidos para dominar el centro del campo, con Ekain y Flakus como hombres más adelantados.

Lo que no se vio en esos primeros minutos fueron ganas por parte del cuadro visitante. Ni la necesidad de ganar ni el enfrentarse a un equipo tan malo como el grana hizo que se viera una versión ofensiva del Real Murcia. Todo lo contrario. Empezó el partido el conjunto murcianista dominado por el rival, sin ninguna creatividad y supeditado a tener un buen día en defensa. Es cierto que, con las líneas más juntas y sin esa defensa de cinco, los huecos no eran tan evidentes. Ayudaba también la poca dinamita del Betis Deportivo en el área rival. Por mucho que dominaban, que controlaban el centro del campo y que intentaban siempre mirar arriba, apenas pusieron en aprietos a Gazzaniga. Solo la debilidad de Cristo Romero era aprovechada por los locales para encontrar el camino.

Otra vez Flakus

Aparecía entonces Gazzaniga para evitar males mayores, y aparecía Ekain para en el minuto 18, en la que probablemente fue la primera ocasión de los murcianista, poner un balón a Flakus que, en el mano a mano, no falló.

Ese gol daba esperanza. A diferencia de otras ocasiones, el Real Murcia con muy poco ya estaba por delante. Tuvo incluso un par de ocasiones muy claras para ampliar diferencias, pero no hubo tanta eficacia en esas acciones.

A la vuelta de vestuarios, Colunga reforzaba la presencia ofensiva apostando por Pedro Benito. Palmberg se quedaba en el banquillo. Y en el 55, por fin entraba Antonio David, en este caso sustituyendo a Isi Gómez.

Con todo de cara

Parecía tenerlo todo encarrilado el Real Murcia y más cuando en el 57 el Betis Deportivo se quedaba con uno menos por la expulsión de Koré.

Pero de repente aparecieron de nuevo todos los fantasmas. Por un instante pocos creyeron que hubiera cambiado algo tras la destitución del Etxeberria. Y es que el Real Murcia se empeñó en sacar su cara mala, perdiendo intensidad y dejando pasar los minutos, hasta que el Betis Deportivo en una acción a balón parado ponía el empate en el marcador, una acción que además volvía a señalar a un Gazzaniga de luces y sombras.

El 1-1 era como un auténtico jarro de agua fría para el Real Murcia, un Real Murcia sin presencia en el campo. Pero por un día la suerte vino de cara. Una gran acción de Jorge Mier era rematada por Flakus en el minuto 85, un Flakus que está de vuelta gracias a su doblete.

Pudo incluso el Real Murcia golear al Betis Deportivo en los minutos finales, sin embargo, otra vez carecieron de pegada. Se la sacaron sobre la línea a Pedro Benito y luego Pedro León tardó mil horas en definir una acción que acabaría anulada por fuera de juego.

Le queda a Colunga mucho trabajo por delante si realmente quiere convencernos de que este Real Murcia puede competir con cualquiera, si realmente quiere convencernos de que este año no será el año de la lucha por no descender, pero de momento lo importante era ganar como fuera, y el Real Murcia ganó en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.