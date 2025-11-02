El FC Cartagena insta a Arribas a pagar lo estipulado para cerrar el traspaso de poderes

El Consejo de Admnistración del FC Cartagena que preside Paco Belmonte, a través de un comunicado, ha informado que está pendiente de que Alejandro Arribas realice el pago de la cantidad estipulada para que pueda hacerse cargo del club. El exfutbolista informó el sábado por la tarde que la parte vendedora había realizado unos cambios en el contrato pactado el pasado jueves y que por ello no ha tomado aún las riendas.

El comunicado íntegro

El FC Cartagena SAD, a raíz de las comunicaciones públicas hechas por D. Alejandro Arribas, expone que:

- El Consejo de Administración se desmarca por completo de las declaraciones de ayer del Sr. Arribas a cuatro horas de comenzar un importante partido para el club con el liderato en juego.

- El Consejo de Administración, además de garantizar el normal funcionamiento de todas las áreas del club, como viene haciendo desde que se firmó el contrato, muestra su predisposición una vez más, para dejar sus cargos de inmediato (ya se despidió de plantilla y cuerpo técnico).

- La propiedad del club y el Sr. Arribas firmaron el acuerdo definitivo para la transferencia de la propiedad y la venta total del accionariado el pasado 17 de julio, tal cual informó el club oficialmente dicho día.

- El Sr. Arribas fue quién solicitó a la propiedad el periodo de transición del actual Consejo de Administración hasta que se hubiera abonado la totalidad de las cantidades estipuladas en dicho contrato.

- El Sr. Arribas ha realizado a la propiedad el primer pago estipulado en el contrato, correspondiente al 29% del total de la operación.

- Los siguientes pagos del contrato tienen fecha de vencimiento el 17 de marzo de 2026 y el 17 de marzo de 2027, con lo que se completaría un total del 49,7% de la operación.

- El Sr. Arribas propuso a la propiedad hace unos días un nuevo contrato para modificar cláusulas, entre otras cosas, adelantar los dos pagos del 17 de marzo de 2026 y 17 de marzo de 2027 para hacerse cargo de la gestión del club de manera personal, a lo que la propiedad accedió de inmediato, ya que el contrato firmado sí refleja dicha posibilidad de adelantar los pagos y el cambio de propiedad. El resto de modificaciones planteadas no figuraban firmadas en el contrato y no se contemplan esas variaciones por parte de la propiedad.

- La propiedad remite al sr. Arribas al contrato firmado y está esperando a que se realicen dichos pagos para que se solicite la autorización al CSD para traspasar el accionariado del club y que el Consejo de Administración se modifique al instante, pese a que quedaría pendiente de pago aún por parte del Sr. Arribas más del 50% de la cantidad acordada por la venta del club, la cual quedaría garantizada con avales.