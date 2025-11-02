La excelencia y resistencia del UCAM Murcia asaltan el Palau y tumban al Barça (78-81)

Acierto y un alto nivel defensivo. Eso es lo que necesitaba el UCAM Murcia CB para elevar sus posibilidades de victoria en el Palau Blaugrana y no escatimó en esfuerzos para poner todo lo que estaba en su mano. Y es que esta ha sido la fórmula que ha llevado al conjunto universitario a conseguir el segundo triunfo de su historia a domicilio ante el Barça en la Liga Endesa en un partido en el que primero rozó la excelencia con su juego, para después resistir al empuje de un equipo azulgrana que contó con la última posesión para forzar la prórroga (78-81).

Diez minutos de ensueño

El plan del UCAM rozó la perfección en la primera mitad, y especialmente en un primer cuarto en el que avisó bien pronto de sus intenciones. La novedad en el quinteto inicial fue la entrada de un Zach Hicks que demostró estar preparado para un gran escenario, debido a las molestias de Nakic, anotando un triple en la primera acción del partido. A partir de ahí, el equipo murciano fue un vendaval. Un temporal que pilló desprevenido al Barça y sin posiblidad alguna de respuesta. Sólidos y concentrados en defensa, acertados e incisivos en ataque, los de Sito Alonso firmaron unos primeros siete minutos de un altísimo nivel en el que cada una de sus piezas cumplió perfectamente su rol. Con el 4-12 de salida tuvo que pedir tiempo muerto un molesto Joan Peñarroya, pero lo que no era consciente todavía es que su enfado iba a ir todavía más. Y es que a los cinco minutos, el UCAM ya contaba con una renta de diez puntos (7-17) gracias al segundo triple de Hicks y un imperial Cacok en la pintura, sacando a relucir todos su recursos ofensivos. A todo eso se le sumaba el tempo marcado por DeJulius, el trabajo invisible de Raieste y un generoso Dylan Ennis que acabó el cuarto con cinco asistencias (10-25). Con las rotaciones, el partido perdió algo de efectividad, pero el UCAM consiguió frenar el paso adelante del Barça, con Vesely y Shengelia, gracias a los triples de Nakic y las visitas al tiro libre de Forrest para contar con 18 puntos de ventaja en el primer cuarto (16-34).

Hasta 21 puntos de ventaja

Los de Sito Alonso mantuvieron su proyección de puntos por encima de los cien, pero no solo esa era la razón de la actuación que estaba realizando en el Palau. Su nivel de energía e intensidad en defensa era imposbile de superar para un conjunto azulgrana mermado por su doble joranda de Euroliga, aunque también por la pérdida de un Vesely siempre peligroso contra las murcianos. Su doble falta técnica, al lanzar el balón a los colegiados tras protestar una acción, envió a Forrest al tiro libre y también provocó el castigo a Peñarroya con otra técnica por reiteradas quejas a los colegiados. No obstante, el UCAM supo mantener la calma y no desviarse de su objetivo pese a las turbulencias. De hecho, llegó a contar con 21 puntos de renta gracias a un triple de Nakic (21-41), aunque lo que de verdad castigó al cuadro azulgrana fue el rico abanico de recursos de Cacok en la pintura y la buena toma de decisiones a la hora de compartir el balón para encontrar la mejor opción de tiro. Y es que los universitarios finalizaron los primeros veinte minutos con un 16 asistencias para mantener maniatado a un Barça que tan solo pudo darle un mordisco a su ventaja a la diferencia (42-56).

Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, ante Kevin Punter. / Eric Alonso/ACB Photo

Más trabajo que brillo

Debía aguantar el UCAM el paso adelante que iba a dar el cuadro de Peñarroya tras el paso por vestuarios y lo hizo durante unos primeros minutos en el que su trabajo en el rebote ofensivo le permitió contrarrestar la falta de acierto en estas posesiones (44-58). Lo cierto es que el Barça tampoco era capaz de superar su defensa con facilidad, pero avisó con un triple de Punter y un mate de Hernangómez para dejar la distancia por debajo de los diez puntos (49-58). No obstante, un triple y una canasta a la contra de Raieste, tras una asistencia por la espalda de Ennis, permitieron a los de Sito Alonso tomar de nuevo aire fresco (49-63). Cacok y DeJulius confirmaron la reacción murciana y Peñarroya tuvo que frenarlo con tiempo muerto en el ecuador del tercer cuarto (53-67). Intentó dar otro arreón el Barça, elevando su nivel defensivo, aunque las rotaciones permitieron al UCAM mantenerse a flote con un Cate potente en el rebote y juego colectivo en ataque que continuaba dando frutos. Sin embargo, la apuesta de Peñarroya por Shengelia y Parra juntos en pista cambiaba los planes en el juego interior antes de afrontar el cuarto decisivo (61-73).

Un final de infarto

Precisamente fue el jugador georgiano el que trataba de coger las riendas en ataque para los azulgranas en su duelo ante Cate, y pese a que al principio parecía no ser suficiente para agitar a un UCAM que aguantaba en pie, un parcial de 0-4 provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (69-77). Restaban seis minutos y eran ocho los puntos que debía defender el equipo universitario, pero el Barça comenzó a amenazar con la remontada al elevar el parcial a 9-2 con una canasta y el adicional de Parra (72-77). Tocaba aguantar el chaparrón, sacar el paraguas y también la versión más paciente del juego ofensivo de los universitarios ante el cambio de defensa de los azulgranas. Y así fue durante unos minutos en los que no se movió el marcador, con fallos en el tiro en ambas canastas, y hasta que Shengelia sacó el adicional a dos para finalizar el partido. Además, en la misma jugada el UCAM perdió a Cacok, al cometer su quinta falta (74-77). Debía romper el cuadro murciano su bloqueo y sequía en ataque para buscar la victoria, después de encadenar seis minutos sin anotar en este último cuarto, y Shengelia apretó unos últimos 60 segundos de infarto (76-77). Forrest rompió por fin la mala racha para los visitantes en el tiro y en la siguiente acción, tras atrapar el rebote defensivo a un triple de Shengelia, volvió a sacar petróleo desde el tiro libre (76-81). No obstante, contó el Barça con una última opción después de otras canasta del georgiano y dos tiros libres fallados por Cate (78-81). Restaban 2.6 segundos y los azulgranas debían buscar un triple para forzar la prórroga.Se la jugó Brizuela, pero el aro fue repelido por el aro y el UCAM logró su segunda victoria en el Palau en la ACB.