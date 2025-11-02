ElPozo Murcia anota en el último minuto y se salva en Ferrol

ElPozo Murcia se lleva el triunfo ante O Parrulo (3-4). Los murcianos se encontraron a un rival que les puso las cosas muy complicadas. A base de remar, los de Josan González consiguieron sumar los tres puntos en el último suspiro gracias al tanto de Marcel jugando con portero jugador. El cuadro murciano sigue liderando la clasificación y ahora le toca mirar a la próxima jornada en el Palacio de los Deportes frente al Peñíscola.

El cuadro local arrancó el encuentro con mucha energía, con ganas de demostrar que no era un equipo débil, sino todo lo contrario. No obstante, ElPozo pronto se impuso.

Ricardinho salió a la contra, consiguiendo fijar a los centrales, y dejándole el carril izquierdo para la subida a Bebe. El brasileño asistió para el cordobés, que definió a las mil maravillas con una vaselina por encima del meta (0-1). Los murcianos lograron ponerse por delante en el minuto 5 de partido.

A raíz del gol empezaron a llegar los problemas. El cuadro de Ferrol se lanzó al ataque y las jugadas peligrosas comenzaron a llegar. Los murcianos perdieron el control del encuentro, mientras que los locales conseguían encontrar muchos espacios. Por suerte, Henrique sí que estaba bien, y evitó que el gol de O Parrulo subiera al marcador.

Cuando el meta no pudo hacer nada fue al borde del descanso, cuando Bebe introdujo el esférico en su propio arco. El cuadro de Ferrol volvió a robar el balón en su campo y salió a la contra por el costado zurdo. Buscaron un pase al corazón del área y, el cordobés, en su intento de despeje, acabó concediéndole el empate a los gallegos (1-1).

Los locales estaban haciendo méritos para anotar su segundo tanto; al comienzo del segundo tiempo estrellaron el balón en la madera. Pero esto es fútbol y va de marcar goles; ElPozo Murcia consiguió adelantarse de nuevo en la siguiente jugada. Marcel puso un córner al corazón del área, donde estaba Rafa Santos completamente solo para rematar con la cabeza, volviendo a poner a los suyos con ventaja (1-2).

El que la sigue la consigue, y eso estaba haciendo O Parrulo Ferrol, que volvía a igualar la contienda. Novoa sacó un disparo desde la izquierda, que detuvo Henrique con una gran mano. El rebote salió al segundo palo, donde apareció Diego para anotar en segunda instancia y poner las tablas en el marcador (2-2).

En el minuto 30 de partido, la revisión de video fue la protagonista, ya que los colegiados, después de revisar una jugada, dieron por válido el tanto de O Parrulo. Penezio se quedó en un mano a mano ante Henrique y batió al palo más corto. El esférico golpeó en ambos palos y salió fuera, pero, tras la revisión, vieron que ese balón golpeó en el hierro de dentro de la portería y, por tanto, subió el gol (3-2). Los locales se ponían por delante, por primera vez en el partido.

Los de Josan González, a pesar de ir por detrás en el marcador, no se pusieron nerviosos, y parecían tener todo bajo control. Por eso, a falta de cinco para el final, Dener tocó de primeras para Marcel, y este con un punterón clavó el esférico en la escuadra (3-3). Los murcianos volvían a igualar la contienda, con mucho tiempo para darle la vuelta.

Cuando todo parecía que se iba a terminar con el empate en el marcador, y después de que Eudo Sousa detuviera un penalti a Penezio, apareció Marcel. Con portero jugador, el cuadro murciano armó la última jugada del partido y, tras un rechace del meta, el brasileño apareció como una bala para empujar el esférico y conseguir el gol de la victoria (3-4).

ElPozo Murcia se acabó llevando el triunfo en un partido donde sufrió mucho, y el O Parrulo Ferro acabó demostrando todo su potencial y que visitar su pabellón es tarea complicada.