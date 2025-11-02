La Deportiva Minera mantiene el tipo en casa ante el Jaén

La Deportiva Minera mantiene su imbatibilidad en el Ángel Celdrán. Ningún equipo sabe lo que es amarrar una victoria de tierras cartageneras. El último en intentarlo fue el Jaén de Manolo Herrero. Los andaluces se adelantaron en el marcador ya en la segunda parte, pero la ventaja solo duró unos seis minutos, el tiempo que tardó Sebas Holgado en poner las tablas con un cabezazo y contrarrestar el tanto inicial de Óscar Lozano (1-1).

El partido tuvo mucha intensidad y pocas ocasiones. Un contexto recurrente en el Llano del Beal al que se suele adaptar bien la Minera. A los de Checa les faltó un último pase decisivo o una segunda línea más incisiva de cara a puerta. La ausencia del sobrecargado Omar Perdomo se notó y mucho. Salinas está lejos del brillante rendimiento que suele ofrecer el canario.

Checa sustentó su plan en una defensa sólida en la que sobresalió un Mirapeix magistral. El zaguero inhibió a las mil maravillas a un Agus Alonso que, aún así, probó un par de veces a Álex Lázaro. En ambas ocasiones, el cancerbero gaditano solventó el peligro. La dupla Petcoff-Kamal no desentonó y dirigió el juego varias veces hacia el costado de Kike Carrasco. Mucho más discreto estuvo Roberto Alarcón en la izquierda.

Ambos equipos se alternaron el dominio sin inquietar al meta contrario, completando un guión de partido que se repitió en el arranque del segundo acto hasta que la Minera subió las revoluciones. Los locales pudieron adelantarse a la contra, aunque Paco Torres no acertó a completar la transición. Tampoco acertaron Salinas ni Álex Macías en los mejores minutos de los de Checa.

Y cuando quizás menos se esperaba, el Jaén encontró premio. Moha desbordó por la derecha y Toner incurrió en un penalti tan claro como absurdo. Lozano ajustició a Álex Lázaro desde el punto fatídico con un disparo fuerte y a media altura. Apenas seis minutos después, Sebas Holgado igualó la contienda aprovechando un córner desde la izquierda. El giro de cuello del zaguero en el remate resultó soberbio.

Con la igualada en el electrónico, la Minera buscó con más ahínco la meta contraria, sobre todo recurriendo a la posición de un Rubén Mesa tan incapaz de generar ocasiones como voluntarioso. Fue una vez más Agus Alonso el que pudo decidir la contienda. El ariete del Jaén tiró de recursos para sacarse un remate espectacular que desvió Álex Lázaro.

Con este resultado, la Minera se mantiene en la zona noble de la tabla antes de visitar al Lorca Deportiva en el Artés Carrasco el sábado (16.30).

Checa cierra la puerta al Murcia

Checa sonó esta semana como uno de los posibles sustitutos de Joseba Etxeberria en el banquillo del Real Murcia. El entrenador andaluz no confirmó en rueda de prensa que se hubieran mantenido conversaciones, aunque sí sostuvo que su único objetivo es «hacer historia con la Minera». «No soy de romper proyectos», sentenció el entrenador andaluz sobre la hipotética opción de desembarcar en la entidad grana. «Si los equipos se fijan en los jugadores o cuerpo técnico es porque algo estamos haciendo bien», añadió un Checa que mantuvo una postura firme sobre su continuidad en el equipo cartagenero: «Lo tengo bastante claro».