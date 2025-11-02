El centenario de la Federación de Atletismo llena las calles de Murcia

La ciudad de Murcia fue testigo en de la prueba cumbre de la celebración del Centenario de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, donde cientos de atletas se dieron cita en un circuito homologado para la disputa de este Gran Premio con pruebas de marcha y milla en ruta valederos, en el caso de la marcha, para el Campeonato de Invierno, y en la milla, para el Regional individual.

El magnífico circuito situado en los aledaños de la Cárcel Vieja de Murcia sirvió a su vez para realizar una de las jornadas de Atletismo en la Calle, donde se intenta hacer llegar al público de las bondades de este magnífico deporte y donde cientos de pequeños podían realizar diferentes pruebas, como lanzamientos, velocidad e intentar meterles el gusanillo del atletismo.

El centenario de la Federación llena las calles de Murcia

Las diferentes pruebas fueron desde los 250 metros para los más pequeños hasta la prueba absoluta de marcha sobre una distancia de 5.000 metros, y la ya mencionada milla (1.609 metros), valederos para el campeonato regional individual.

Con la presencia entre otras autoridades de Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, presidente de la Famu, y de Fran Sánchez, director general de Deportes, y bajo la supervisión del Comité de Jueces de la Famu, una tras otra se venían intercalando pruebas de marcha y carrera, con los nervios propios de los más peques por verse marchar o correr en un circuito repleto de público lejos de sus acostumbradas pistas de atletismo.

También era momento para que los más peques vieran de cerca a sus ídolos, atletas internacionales que no se quisieron perder esta cita y donde Iván López y los recientemente participantes en el Mundial de Tokio Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez, así como el velocista Sergio López Barranco, despertaban la curiosidad de estas jóvenes promesas.

En cuanto a lo deportivo, en la prueba absoluta de marcha vencía con comodidad Miguel Ángel López (20:50), con Iván López (20:55) segundo y Manuel Bermúdez (21:20) completando el podio, mientras que la prueba absoluta de la milla el triunfo fue para Víctor Requena (4:33), seguido de Daniel Gálvez (4:33), y completando el podio Miguel Alcaraz (4:35). Y en el apartado femenino el triunfo fue para Irene Andújar (5:18), seguida de Yanneke Philips (5:49).