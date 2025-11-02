Carreras populares
La Benemérita Urban, para Marina Fernández y Fran Matencio
La prueba se disputa en Alcantarilla sobre un recorrido de seis kilómetros
Francisco Matencio y Marina Fernández fueron los triunfadores de la segunda edición de la Benemérita Urban, que se celebró en Alcantarilla organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El campeón masculino completó los seis kilómetros en 19:18, siendo segundo Luismi Belmonte (20:09), y tercero, Luis Francisco García (20:10). En féminas, tras Fernández (22:47) entraron en meta María López (22:54)y Marina Martínez (23:56).
Por categorías, los ganadores fueron Joaquín Páraga y Marina Fernández, Luis Francisco García y Soraya Lumbreras, Henri Acebo y Paloma Nogales (M40), Benjamín Navarro y María Luisa Martínez (M45), Juan Francisco Serrano y Elisabeth Mira (M50), Willy Gallegos y María López (M55), José Antonio Ramírez y Susana Abad (M60), Gaspar Campello y María Jesús Tomás (M65), José Pérez (M70), Marina Martínez y Francisco Matencio (senior), y Jesús García y Mercedes Cerezo (sub-23).
