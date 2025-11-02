El Águilas FC se autocondena en Puente Genil

Solo un error podía desequilibrar el partido entre el Puente Genil y el Águilas FC, puesto que ninguno de los dos equipos dio señales de querer arriesgar para lograr la victoria, y así fue. Un error defensivo del Águilas FC le costó la segunda derrota de la temporada (1-0), aunque tras el gol los de Adrián Hernández sí mostraron algo más de lo hecho hasta ese momento, aunque no fue suficiente para sumar.

El debut en el equipo titular del portero de Nico Rodríguez y de Espinosa, además del regreso al equipo de Antonio Sánchez y Seth Vega, fueron las novedades que presentó Adrián Hernández en el comienzo de un partido que en la primera entrega apenas llegaron los equipos al área rival.

Hubo que esperar 20 minutos para que llegara la primera ocasión. Fue del local Salva Vega, quien entraba en el área de Nico Rodríguez y forzado por Uri, envió el esférico fuera. Jugada que conectó el interruptor ofensivo del equipo de Adrián Hernández.

Seth Vega se convertía en la referencia de los costeros, a quien buscaban una y otra vez, puesto que todos los balones que le llegaban se los ganaba a los centrales locales, tanto en el área, como en la línea de medios, aunque sin rentabilizarlos en ocasiones. No llegaban a ser acertados con los pases de los jugadores blanquiazules, provocando muchas indecisiones a la hora de buscar la portería local.

Con tres cambios en el comienzo de la segunda parte arrancó la segunda entrega. Cacho logró conectar con el balón para lanzar por primera vez en el partido entre los tres palos, balón que atrapaba Nico Rodríguez. Quien no pudo hacer nada, tras una cesión que se quedó corta de Antonio Sánchez, balón que robaba Montenegro, quien no perdonaba el regalo ante Nico Rodríguez, adelantando a los locales.

Tras el gol, le costó a los costeros dar un paso adelante para intentar volver a las tabla en el marcador. Los balones eran muy diputados, sin poder hacerse con el dominio ninguno de los dos equipos. El primer lanzamiento a puerta fue superado el cuarto de hora, un lanzamiento desde lejos de Chris Martínez que atrapó sin complicaciones Del Valle.

A falta de diez minutos comenzaron a dar señales los de Adrián Hernández. Los blanquiazules encerraban en su área a los locales, volcados en la portería local que le costó un susto de Alan, quien tras una jugada de los locales, envió el esférico al poste de la portería de Nico Rodríguez. Finalizando la cita con la segunda derrota de la temporada de los costeros.