Real Murcia-Antonio Toral, un reencuentro en horas bajas

El Real Murcia visita este domingo (12.00 horas) al Betis Deportivo. Y en la plantilla del Betis Deportivo hay un futbolista que el pasado curso vistió la elástica grana y al que muchos aficionados murcianistas no quitarán el ojo de encima. Porque este domingo se reencontrará el Real Murcia y Antonio Toral después del divorcio vivido el pasado verano, cuando el futbolista de Pliego, previo pago de traspaso, decidió abandonar Nueva Condomina para dar un salto en su carrera. Sin embargo, dos meses y medio después, Toral está muy lejos de ser protagonista en el Betis Deportivo, club que llegó a pagar 280.000 euros por su fichaje y que por ahora no está viendo cumplidas las expectativas.

Si el Real Murcia se ha convertido en la gran decepción de este primer tramo de temporada en el Grupo II; Antonio Toral, de momento, ha pasado de ser el fichaje estrella del filial verdiblanco a verse condenado al banquillo. De ahí, que este domingo el reencuentro del equipo grana con su ex sea un reencuentro en horas bajas y de máxima urgencia. Urgencias para un Real Murcia obligado a ganar y urgencias para un Betis Deportivo que también tiene que sumar de tres, pero en el que además tiene que empezar a ser protagonista Toral. Porque el extremo de Pliego ya no aparece en la lista de titulares de Javi Medina. De hecho, en octubre, ha quedado completamente en la sombra. Quitando el partido contra el Villarreal B, en el que jugó los 45 primeros minutos, siendo sustituido en el descanso; en los otros tres choques apenas ha sumado 15 minutos. Doce jugó la última jornada contra el Tarazona; solo uno disputó frente al Algeciras y con dos se tuvo que conformar en la visita del Sanluqueño a la Ciudad Deportiva bética.

Números muy diferentes a los que imaginaba Toral el pasado verano, cuando forzó su salida de Nueva Condomina defendiendo que en el Real Murcia Fran Fernández no le había dado los minutos que merecía. Con contrato hasta junio de 2026, los granas prefirieron sacar un pellizco económico antes que unos meses después se marchase libre, y por ahora parece que la decisión está siendo beneficiosa para el Real Murcia, que llegó a sacar casi 300.000 euros por la venta del jugador de Pliego.

La maldición del ‘ex’

De todas maneras, el Real Murcia tendrá que prestar especial atención a Antonio Toral si este tiene minutos en el duelo del domingo. Y es que durante cada temporada a los granas se les suele atragantar y mucho enfrentarse a ‘ex’. Este curso ya lo han sufrido con Álex Rubio. El madrileño, que en verano de 2024 se quedaba sin sitio en la plantilla murcianista, anotaba en Nueva Condomina el gol que adelantaba al Villarreal B en un duelo que acabaría en empate a uno.