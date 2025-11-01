Flick, sobre cómo afrontar el fenómeno Lamine Yamal: "Hablo mucho con él y siempre le ayudaré y apoyaré"

Muchas cuestiones se han acumulado sobre la mesa de Hansi Flick a lo largo de dos semanas sin comparecer ante el oído público. Por ejemplo: el estado de ánimo después de la derrota contra el Real Madrid y un juego bastante ramplón. Lamine Yamal siempre da qué hablar. La lesión de Pedri, inesperada y todo un trastorno, que anticipa un centro del campo inédito. Las recuperaciones de Lewandowski y Dani Olmo, oxígeno para el ataque…

Lamine Yamal y Wojciech Szczesny, durante el último eentrenamiento. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Flick tomó de nuevo la palabra y puso un poco de contexto a todo, en particular sobre Lamine Yamal. No quiso revisitar todas las situaciones controvertidas de antes y después del clásico y que el joven delantero protagonizó, material de innumerables columnas y tertulias de radio. "El partido ante el Madrid ya es pasado", zanjó. Pero sí que actualizó su estado físico y su manera de abordar el fenómeno público en que se ha convertido con solo 18 años.

Irónico Flick

Mucho se ha hablado de Lamine Yamal esta semana, se empezó tanteándole. Y Flick se puso irónico. "¿Solo esta semana? Todas las semanas se habla de él, está bien, hemos hablado, algunos días nota alguna molestias y dolor. Pero se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien", dijo sobre su estado físico, sobre esa pubalgia que parece que todavía le martiriza. Inquietante declaración para una semana intensa: mañana contra el Elche en Montjuïc (18.30 horas), el miércoles ante el Brujas como visitante en Champions y el fin de semana desplazamiento a Vigo para jugar contra el Celta antes de un nuevo parón.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa después del entrenamiento de la plantilla azulgrana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. / Andreu Dalmau / EFE

Sobre cómo tutelar a un jugador de vida hiperactiva, Flick se puso el sombrero de progenitor profesional. "Hablamos mucho con él y actuamos normal. Somos sinceros entre nosotros y esa es la mejor manera. Siempre le ayudaré y apoyaré. Es un chico fantástico y joven y seguiremos así", indicó el germano.

Hubo más reflexiones alrededor del joven de Rocafonda, quee acaba de mudarse a la casa de Shakira y Gerard Piqué, tal y como expone sin pudor en sus redes sociales. Reflexiones de índole deportiva. Como si Flick le ve algún día evolucionando hacia la posición de falso 9 que ocupó al final ante el Madrid y desde la que se destapó Leo Messi.

"Ahora mismo la mejor forma de volver a tu nivel es en el puesto que juegas normalmente. En algunas situaciones o partidos está bien que se aparte de los extremos y vaya también por dentro. Es un gran jugador y puede ser polivalente. Para él lo más importante es tocar la pelota. Cuando lo tiene es cuando puede crear cosas buenas", dijo Flick.

Cautela ante Lewandowski y Olmo

El técnico azulgrana recupera, efectivamente, a Lewandowski y Olmo ante el Elche, aunque informó que está a la expectativa de cuántos minutos pueden jugar cada uno. Respecto a Joan Garcia, señaló que se va "día a día" y que evoluciona bien. Y por supuesto se habló en la Ciutat Esportiva de Pedri y su lesión que le aleja unos cuantos partidos de los terrenos de juego.

"Nos sorprendió cuando llegó. Después del partido en Madrid solo tenía una pequeña molestia, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión. Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de los principales jugadores. Nos da mucha estabilidad, con la pelota y también en la recuperación. Esperamos que pueda volver muy pronto".