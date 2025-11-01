El FC Cartagena cae por primera vez en casa frente al Villarreal B

Casualidad o no, el punto álgido del lío institucional en el FC Cartagena ha coincidido con la primera derrota en casa de la temporada. Venía invicto el equipo de Javi Rey en el Cartagonova, con pleno de victorias en los cuatro partidos disputados, pero no pudo dar continuidad a su buen momento ante un equipo que todavía no había ganado lejos de su campo. El Villarreal B de David Albelda aprovechó dos errores groseros de la zaga albinegra para hacer dos goles en el tramo final y llevarse un partido tremendamente competido.

Víctor Moreno hizo el primero tras un despeje fallido del meta Iván Martínez en salida de balón y el exmurcianista Álex Rubio puso el segundo tras sorprender a la espalda de la defensa. Pierde así el Cartagena la oportunidad de asaltar el liderato, aunque sigue de cerca al líder, el Atlético Madrileño, a la espera de lo que consiga esta jornada.

Igualdad en la primera parte

El encuentro entre albinegros y amarillos comenzó muy movido. A los tres minutos ya había tenido la primera un cuadro visitante que, consciente de su debilidad fuera de casa, salió al Cartagonova a morder. Respondió el Cartagena segundos después con una jugada de peligro que llegó a pisar área y que despejó la zaga. El balón rechazado a la frontal le cayó a Nacho Martínez para el golpeo que se marchó alto por poco.

La intensidad era máxima y ninguno de los dos equipos regalaba un metro de terreno. El conjunto de David Albelda fue el primero en adelantar sus líneas durante el tramo inicial, aplicando una gran presión en el campo del Cartagena. No obstante, no se dejó amedrentar el cuadro portuario y se estiró volcándose siempre sobre el costado diestro. Allí, Marc Jurado fue el más activo, generando peligro y creando problemas a la zaga rival.

Después de una ocasión para cada equipo, con buenas intervenciones de los porteros, se llegó al descanso y se dejó paso a una segunda mitad con el mismo guion, aunque con más protagonismo para el cuadro portuario.

Atacó el equipo visitante, con otro buen inicio como el de la primera mitad. Alassane golpeó arriba y Hugo López estrelló un balón en la madera en los primeros diez minutos. Pero a la hora de juego comenzó a ahogar el Cartagena a su rival, que se cerró bien. En ese escenario, Luismi se probó desde lejos, pero su disparo centrado lo sacó de puños Rubén.

Se sucedieron los acercamientos y amenazas sobre el área amarilla, pero no encontró el cuadro cartagenero espacios. Los cambios tampoco consiguieron el efecto deseado. Entraron Calderón y Nacho Sánchez para buscar más profundidad y fue entonces cuando llegó el primer tanto de los de Albelda.

Mazazo en la búsqueda del gol

El gol amarillo no respondió a ningún cambio táctico en el partido, sino a un error puntual. Salía desde atrás el equipo cuando Iván Martínez se equivocó en el envío en largo. El balón no ganó altura y Álex Rubio cortó la pelota para que Víctor Moreno controlara definitivamente. El extremo condujo con ventaja, recortó sobre la frontal y golpeó seco abajo, imposible para el meta, mal posicionado, para hacer el 0 a 1.

El mazazo a veinte minutos del final fue importante y la reacción de Javi Rey fue inmediata, dando entrada a Ander Martín, Alfredo Ortuño y Chuca por Marc Jurado, Diego Gómez y Baz. Terminó de romper el equipo y las consecuencias llegaron al instante. El Villarreal buscó a Álex Rubio en largo y el exmurcianista sorprendió a Serrano en la carrera. Se plantó sólo y batió por bajo a Iván Martínez para hacer el 0 a 2 en el 82.

Desde entonces hasta el final el Cartagena lo intentó con orden, insistencia y tesón, pero sin acierto en los últimos metros. Las jugadas eran infructuosas y la zaga amarilla lo repelió todo sin dejar intervenir a su portero. Así llegó el silbato final que provoca la primera derrota en casa del Cartagena este curso.