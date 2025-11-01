ElPozo Murcia busca la séptima en Ferrol

En muchas ocasiones, es mejor dejar trabajar que buscar nuevas alternativas. Eso está pasando con ElPozo Murcia, que actualmente lidera la tabla de clasificación. Josan González llegó el curso pasado sin pena ni gloria, pero consiguió ganarse la renovación al mejorar lo anterior. A día de hoy acumula 6 partidos ganados, y tan solo uno perdido, ocupando la primera posición. Hoy tiene un nuevo reto por delante, O Parrulo Ferrol. El encuentro se podrá seguir, a través de Teledeporte, a partir de las 13:00 horas.

Los murcianos llegan con la flechita para arriba, después de sumar su sexta victoria la pasada jornada en el Palacio de los Deportes. Los de Josan González se impusieron a Quesos El Hidalgo Manzanares, por 3-0. Su victoria, y el triunfo de Jimbee ante Barça, les hizo ascender hasta la primera posición.

El problema de ser líder y acumular tantas victorias consecutivas es la confianza. Cuando piensas que vas sobrado, es cuando llegan los duros golpes contra el asfalto. “El problema de ganar es que nos relajemos un poco y creamos que los partidos se ganan por inercia; nada más lejos de la realidad. Ha sido una estupenda semana, las caras son mejores que la temporada pasada”, mencionó Josan González.

ElPozo ha tenido que hacer un viaje bastante largo, desde Murcia hasta Ferrol, algo que puede afectar en el rendimiento de algunos futbolistas. “A mí no me gusta viajar de día, prefiero hacerlo en otro momento, así pueden descansar algo. Llegaremos mañana, para hacer un buen entrenamiento, y tendrán la tarde libre para recuperarse de ese jet lag, por así decirlo. Hemos adaptado toda la semana a este duro desplazamiento”, comentó.

Vuelve César Velasco

El cuadro del Palacio de los Deportes sigue sin poder contar con su plantilla al completo. César Velasco vuelve a la convocatoria, después de superar sus problemas en la rodilla, pero ahora se le ha sumado la baja de Adrián Rivera, que tampoco estuvo en el duelo ante Manzanares. El ala sufre un esguince de ligamento deltoides y tenosinovitis tibial posterior en su tobillo derecho como consecuencia de una dura entrada que sufrió en uno de los encuentros. Ahora tendrá que estar unos días de reposo y en el club esperan que pueda regresar en el partido ante el Peñíscola el 8 de noviembre.

El conjunto gallego vive una tarde para el recuerdo, con la retransmisión de Teledeporte, y que esperan llenar el pabellón A Malata. Los de Gerard Casas llegan al duelo ocupando la undécima posición, haciendo un buen trabajo en sus primeros encuentros. Los de Ferrol acumulan 3 triunfos, 3 derrotas y un solo empate. Dos de sus victorias fueron en casa, demostrando que se hacen fuertes. Además, han conseguido tumbar a dos grandes; uno fue Peñíscola, el equipo revelación de la pasada campaña, y el otro fue Palma Futsal, actual campeón de la Champions.