Consulta las previas de los equipos de Segunda RFEF

La Deportiva Minera apela a su fortín para volver a ganar

A las 12:00 (televisado por WebDirecto) en el Ángel Celdrán se ven las caras la Deportiva Minera y el Real Jaén en uno de los duelos más apasionantes de la jornada.

El cuadro rojillo, tras su discreto partido en Chapín en el que perdió 1-0, busca recuperar sensaciones y lo hace en su feudo, que se ha convertido en un fortín en este inicio de temporada. Hasta el momento ha sumado tres victorias y un empate y solo ha encajado un gol. Ahora mismo está en quinta posición con 14 puntos y, viendo cómo está el grupo en el Llano del Beal, son conscientes de que si no se gana, se caerían de los puestos de privilegio.

Celebración de los jugadores de la Minera / Prensa Deportiva Minera

El protagonista de la semana ha sido Checa, que desde la Deportiva Minera confirmaron que el Real Murcia había tanteado al técnico para ficharlo tras la destitución de Joseba Etxeberria. No es el primer club que se interesa por los servicios de uno de los nombres propios de este inicio de temporada.

Enfrente un rival que ha empezado muy bien la campaña y que se ha convertido en un rival directo por méritos propios. El cuadro jienense se encuentra con un punto más que su rival cartagenero de hoy y tratará de marcharse de Llano del Beal con algo positivo que le permita seguir por encima de su rival.

El UCAM Murcia quiere la primera posición y el Yeclano entrar en play off

El grupo IV de la Segunda Federación cuenta con muchos equipos de la Región de Murcia, lo que permite ver derbis emocionantes a lo largo de la temporada. Hoy es el turno del UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo, que se enfrentan en el BeSoccer La Condomina. Ambos equipos están peleando por mantenerse en la zona de los play off. El duelo regional se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 12:00 horas.

El UCAM Murcia llega con la flecha para arriba, después de sumar tres triunfos consecutivos, llegando a rozar la primera posición, de manera momentánea. Los de Germán Crespo están en un óptimo estado de forma, y lo demuestran cada fin de semana en los terrenos de juego. Llegan con la espina de la Copa del Rey, donde no pudieron imponerse ante el Cádiz.

Imágenes del partido de la Copa del Rey UCAM Murcia - Cádiz / Israel Sánchez

El cuadro de Yecla también llega en óptima forma, acumulando tres triunfos seguidos. El objetivo de los de la Constitución es volver a meterse en los play off, actualmente están en la octava posición, a tan solo un punto de esa zona de promoción. Por eso, hoy saltarán con una motivación mayor al césped del BeSoccer La Condomina.

Ambos equipos llegan con bajas a este duelo. El cuadro universitario sufre la baja de Yeremy. El lateral zurdo, que sufre una pubalgia y una hernia inguinal, será operado el próximo lunes. Por parte del Yeclano Deportivo, no podrá contar con Alejandro Puri. El futbolista de Yecla sufre un esguince lateral interno, bursitis y derrame articular de su rodilla izquierda, y estará 8 semanas fuera.

Alejandro Puri, lesionado en la primera parte, conduce la pelota en el Yeclano-Linares / Ñ-P-

El derbi regional entre el UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo será un choque de intereses. Los universitarios quieren volver a soñar con el liderato, mientras que los de Yecla sueñan por volverse a ver dentro de la zona de play off.

El Águilas, con la intención de seguir con los mejores

Conla única bajas del extremo Kevin Manzano y el lateral derecho Johan Terranova viaja el Águilas FC a Puente Genil para afrontar su tercer partido consecutivo como visitante, aunque aún le restan dos partidos para regresar al Centenario El Rubial. Un partido ante en equipo que Adrián Hernández lo ha clasificado como "la sensación del inicio de la temporada". Cita a la que llegan los costeros en una inmejorable situación calificatoria a tan somo dos puntos del líder, el Extremadura.

Adrián Hernández. | ÁGUILAS FC / Prensa Águilas FC

Por lo que de conseguir un resultado positivo le mantendría entre los mejores de la categoría, y tras los buenos resultados de las últimas jornadas, para esta tarde Adrián Hernández podría formar un equipo muy parecido al que formó la pasada semana, con muy pocos cambios puesto que de tan solo la duda de quien ocupara la referencia en ataque, Fer Martínez o el goleador Chris Martínez, quienes podrían estar disputándose la posición de ariete puesto que Cris y Martínez a un tiene alguna molestia física y no tiene asegurada su presencia en el equipo titular, que volvería a repetir con Salcedo en la portería; José Más y Ángel López en los laterales, Uri y Ebuka en el centro de la zaga; Mario Abenza y Keita como doble pivote; Aitor de enganche; Javi Pedrosa y Pipo en los extremos; quedando arriba Fer Martínez o Chris Martínez.

EL Lorca quiere ser el primero en ganar en Estepona

Esta tarde a las 18:30, el Estepona y el Lorca Deportiva disputan el correspondiente choque perteneciente a la novena jornada de liga en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Los lorquinos afrontan este partido tras el parón de una jornada liguera debido a que no tenían campo. Sí que lo hicieron el pasado miércoles, donde quedaron eliminados de la Copa del Rey ante el Almería. En las dos jornadas anteriores, el equipo de Sebas López había cosechado dos resultados positivos. Un empate ante el Extremadura y victoria, la primera liguera, ante el Linares. Y lo que es más importante: el nivel de juego.

La plantilla del Lorca Deportiva celebra la victoria en Linarejos / Prensa Lorca Deportiva

Sebas quiere que su equipo mantenga el mismo y sobre todo de resultados para escapar cuanto antes de la zona de descenso. El Estepona no sabe lo que es ganar en su campo. Supera al Lorca en un punto y los números son muy parecidos, por lo que el choque se atisba muy competido. Ambos han marcado seis goles. El Estepona ha encajado nueve por siete del Lorca.

El conjunto lorquino que viajó ayer hasta Estepona no puede contar con varios lesionados. Spinman, Juan Hernández, Alex Peque y Soler. Carrasco tampoco está en las mejores condiciones.