El Cartagena busca la quinta victoria frente al Villarreal B

El Fútbol Club Cartagena parece haber puesto el ‘modo crucero’ cuando pisa el Cartagonova y esta tarde regresa el cuadro de Javi Rey a casa (18.00, LaLiga+) para medirse al Villarreal B. Además de la confianza que refleja el conjunto cartagenerista, la visita de uno de los peores visitantes del grupo 2 de Primera RFEF aumenta el positivismo de cara a lograr la quinta victoria consecutiva como local. Aún con todo, en el vestuario albinegro nadie se confía. Y mucho menos el entrenador, Javi Rey, que asegura que este será un «partido duro» frente a «un buen equipo» que está en una dinámica de crecimiento.

Termina esta tarde una serie de tres partidos en siete días para el FC Cartagena. Un tramo exigente de competición por el que han tenido que pasar otros veinte conjuntos de la categoría de bronce. No así el Villarreal B, rival de los albinegros esta tarde, por su condición de equipo dependiente. Ha tenido, por tanto, más descanso y preparación del choque que el equipo local.

Tras firmar las tablas en el campo del Marbella, manteniendo esa ‘media inglesa’ a la que se ha referido alguna vez Javi Rey de ganar en casa y empatar fuera, el conjunto albinegro puso rumbo a Córdoba para jugársela a partido único contra el Puente Genil, de Segunda RFEF. Aunque no pudo imponer su juego frente a un rival inferior debido a las rotaciones y el condicionante del terreno de juego, de hierba sintética, el Cartagena terminó llevándose la eliminatoria por calidad con una jugada coral que terminó en gol de Kevin Sánchez, quien sigue de dulce.

Este fue el primer tanto del Cartagena fuera de casa en toda la temporada. También la primera victoria. «Dimos un paso al frente, hicimos ese gol fuera de casa que tanto buscábamos y pudimos ganar para pasar la eliminatoria. Eso nos va a reforzar de cara a los partidos como visitantes», comentó el técnico albinegro en la previa.

Con esa confianza renovada y la espina fuera regresa el Cartagena a casa, donde «el apoyo de la afición puede ser determinante cuando el Villarreal B esté mejor que nosotros». Rey es consciente del «buen ambiente que se está respirando» en el Cartagonova y quiere mantenerlo para lograr la quinta victoria consecutiva como local. Es decir, el pleno de triunfos en lo que llevamos de temporada.

Por su parte, el Villarreal B hace frente a su asignatura pendiente. La de competir fuera de casa. Sólo ha ganado un punto en cuatro salidas y es el segundo peor visitante del grupo, sólo por detrás del Hércules. Esta situación no cambia la mentalidad de un Javi Rey que aseguró que el equipo de David Albelda «está en muy buena progresión». «El Villarreal B está compitiendo bien y haciendo buenos partidos. Tiene jugadores muy buenos, con talento y que son diferenciales como Rubio, Facu, Víctor o Alassane. Va a ser un partido atractivo», comentó.

Para el choque, Rey tiene disponible a toda su plantilla exceptuando a Marco Carrascal y Pablo de Blasis. El argentino se encuentra «en la fase final de su recuperación» y podría estar disponible para Teruel, pero en el vestuario no se ponen plazos. Víctor Chuca, quien se retiró del partido copero cojeando, está bien. «Se le subieron los gemelos por la inactividad y el ritmo del partido», desveló el entrenador.

Arbitra el encuentro el colegiado almeriense Pablo Morales Moreno. La quinta consecutiva está en la mano del Cartagena.