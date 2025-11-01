Baloncesto
El Caesa, a seguir con su buena racha en Cartagena frente al histórico Estudiantes
Los cartageneros buscan este sábado su tercera victoria
EFE
El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto tratará de mantener el buen tono que viene mostrando como local y que nada tiene que ver con lo que ofrece a domicilio y recibirá este sábado a las ocho de la tarde a un histórico como el Movistar Estudiantes, frente al que perseguirá su tercera victoria en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria.
El choque, correspondiente a la sexta jornada en la Primera FEB, lo encararán los de Félix Alonso después de haber vencido ya en ese escenario al Fibwi Palma (72-70) y al Alimerka Oviedo (82-78), resultados a los que no dio continuidad jugando como visitante pues cayó en sus tres salidas, la última con una contundente derrota por 97-61 en la cancha del Hestia Menorca.
El Caesa, que es el undécimo clasificado de entre 17 competidores con ese bagaje de 2-3, tendrá enfrente a un rival que es firme candidato a lograr el ascenso a la Liga Endesa y que arrancó en la segunda categoría estatal con cuatro triunfos en cinco partidos jugados, sólo por detrás del Leyma Coruña (5-0) y del Súper Agropal Palencia (también 4-1).
Se prevé, por lo tanto, un duelo complicado porque el Estu llegará, además, escocido por haber visto rota su racha triunfal con un 78-79 contra el Monbus Obradoiro gallego.
"El Estudiantes es uno de los equipos grandes de la competición y, por historia, el más grande y ante él tenemos otro partido estimulante y que atrae más al aficionado. Cuenta con la mejor plantilla de Primera FEB, muy bien construida, con jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Tiene muchos recursos y además en defensa es sólido, por lo que es todo un aspirante para lograr el ascenso directo", apuntó Félix Alonso al referirse al encuentro y al rival.
"Cuanta más gente nos apoye menos difícil será ganar", indicó aludiendo a la afición blanquinegra y pensando en su respaldo en este compromiso.
Además, recordó lo ocurrido el pasado fin de semana en Menorca. "Disputamos un encuentro que nos provocó muy mal sabor de boca y nuestro partido dejó mucho que desear. Esperamos recuperar la actividad defensiva y que dejemos de ser ese equipo que tantos balones pierde, el que más en la competición", comentó.
