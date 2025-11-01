El Caesa, a seguir con su buena racha en Cartagena frente al histórico Estudiantes

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto tratará de mantener el buen tono que viene mostrando como local y que nada tiene que ver con lo que ofrece a domicilio y recibirá este sábado a las ocho de la tarde a un histórico como el Movistar Estudiantes, frente al que perseguirá su tercera victoria en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria.

El choque, correspondiente a la sexta jornada en la Primera FEB, lo encararán los de Félix Alonso después de haber vencido ya en ese escenario al Fibwi Palma (72-70) y al Alimerka Oviedo (82-78), resultados a los que no dio continuidad jugando como visitante pues cayó en sus tres salidas, la última con una contundente derrota por 97-61 en la cancha del Hestia Menorca.

El Caesa, que es el undécimo clasificado de entre 17 competidores con ese bagaje de 2-3, tendrá enfrente a un rival que es firme candidato a lograr el ascenso a la Liga Endesa y que arrancó en la segunda categoría estatal con cuatro triunfos en cinco partidos jugados, sólo por detrás del Leyma Coruña (5-0) y del Súper Agropal Palencia (también 4-1).

Se prevé, por lo tanto, un duelo complicado porque el Estu llegará, además, escocido por haber visto rota su racha triunfal con un 78-79 contra el Monbus Obradoiro gallego.

"El Estudiantes es uno de los equipos grandes de la competición y, por historia, el más grande y ante él tenemos otro partido estimulante y que atrae más al aficionado. Cuenta con la mejor plantilla de Primera FEB, muy bien construida, con jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Tiene muchos recursos y además en defensa es sólido, por lo que es todo un aspirante para lograr el ascenso directo", apuntó Félix Alonso al referirse al encuentro y al rival.

"Cuanta más gente nos apoye menos difícil será ganar", indicó aludiendo a la afición blanquinegra y pensando en su respaldo en este compromiso.

Además, recordó lo ocurrido el pasado fin de semana en Menorca. "Disputamos un encuentro que nos provocó muy mal sabor de boca y nuestro partido dejó mucho que desear. Esperamos recuperar la actividad defensiva y que dejemos de ser ese equipo que tantos balones pierde, el que más en la competición", comentó.