Arribas denuncia que Duino ha cambiado las condiciones de la compraventa del Cartagena

La crisis institucional del FC Cartagena vuelve a sacudir los cimientos del club albinegro. Cuando ya se daba por terminado el proceso de compraventa del club, un comunicado oficial de Alejandro Arribas, exfutbolista y empresario que desde julio trata de hacerse con el control total de la entidad, que emitió este sábado, confirmaba que no está nada hecho. En un duro escrito Arribas denuncia que el grupo Duino Inversiones ha modificado de manera unilateral las condiciones del contrato de compraventa del 100% de las acciones, pese a que el acuerdo ya se había anunciado como cerrado.

“Dos días después de alcanzar un acuerdo en firme con el grupo Duino para el traspaso del 100% de las acciones de la sociedad, tal y como anuncié el jueves por la mañana en comparecencia pública, recibo un contrato modificando de forma notable algunas de las cláusulas fijadas en la redacción inicial”, lamenta Arribas en el escrito, difundido a través de sus redes sociales. “No puedo aceptar esas nuevas condiciones, no solo por no estar de acuerdo, sino porque atentan contra el respeto de quien quiere dirigir con dignidad un club de la importancia del FC Cartagena”, añade.

El empresario madrileño acusa a los actuales gestores de “un nuevo despropósito más de los muchos que está sufriendo esta entidad por parte de la actual propiedad desde que aterricé allá por el mes de julio”. Según explica, el contrato debía firmarse esta misma semana, pero las modificaciones de última hora rompieron el pacto que daba por hecha la venta. “Después de mucho insistir para cerrar el trato, recibo un contrato alterado”, asegura, denunciando así lo que considera un intento de dilatar el proceso por parte de Duino.

Arribas, que ya había comunicado en una comparecencia pública el pasado jueves que la transición estaba culminada y que él pasaba a ser propietario único, afirma que ha puesto “todos los esfuerzos posibles, humanos y económicos” para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, lamenta que “la otra parte está tratando de postergarlo de manera continua”.

El todavía aspirante a propietario no asistirá al partido del equipo, aunque aprovechó su comunicado para desear “la mayor suerte al equipo para que consiga otra victoria sin verse afectado por esta situación”.

El conflicto llega apenas dos días después de que Arribas asegurara que la era de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis había llegado a su fin, dando por cerrado el traspaso accionarial y prometiendo una “nueva etapa de gestión, más transparente y cercana a la afición”. En esa comparecencia, el exjugador anunció también que el nuevo responsable administrativo sería Víctor Alonso y que la prioridad era “sanear las cuentas” de una entidad que, reconoció, “atraviesa un momento económico complicado”.

La operación entre Arribas y Duino Inversiones ,se anunció en julio, pero ha sufrido sucesivos retrasos y desencuentros. Los plazos marcados inicialmente por ambas partes quedaron en entredicho cuando el madrileño decidió acelerar la compra ante la falta de avances. El pasado jueves, después de tres meses de incertidumbre, el propio Arribas proclamó públicamente que “empezaba un nuevo camino en el Cartagena”. Ahora, sin embargo, el proceso vuelve a quedar en el aire.

Mientras tanto, la afición ya se ha movido, tras conocer este comunicado, y ha convocado una concentración para las 17:00 en la explanada del Cartagonova.