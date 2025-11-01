El Alhama ElPozo, a no regresar de vacío de su visita al Atlético

Este mediodía a las doce, en Alcalá de Henares, se van a enfrentar Atlético de Madrid y Alhama ElPozo en el partido correspondiente a la novena jornada de la Liga F. Tras una semana de descanso por el parón de selecciones, vuelve la máxima categoría del fútbol femenino.

El Atlético de Madrid viene de empatar ante el Deportivo de la Coruña. También una igualada cosechó el Alhama en Pinatar Arena frente al Athletic. Las colchoneras aventajan a las azulonas en cinco puntos. Las alhameñas afrontan este choque con la relativa tranquilidad de que están cinco puntos por encima de los lugares de descenso.

Aún así, no podrán dormirse, y es que para este choque las rojiblancas son favoritas. Han ganado cuatro partidos, han empatado tres y solo han perdido uno.

Las alhameñas, por su parte, han ganado dos partidos, han empatado tres y han perdido otros tres. Los números en cuanto a goles favorecen claramente a las locales con dieciocho goles a favor y diez en contra. Las de Alhama han marcado ocho y han encajado diecinueve.

Un empate sería un buen resultado antes de rendir visita, siete días después a Valdebebas, donde el Alhama ElPozo se medirá al Real Madrid -sábado día ocho de noviembre a las siete de la tarde-.

El técnico Jovi García esconde la alineación ya que tiene algunas jugadoras tocadas. También deberá estar pendiente de las internacionales. Hasta cuatro han disputado partidos con su selección en los últimos días, destacando la presencia de la joven Carla Castiñeiras con el combinado español sub-21.

La colegiada argentina, adscrita al colegio catalán, Ainara Acevedo, será la encargada de impartir justicia en este duelo de la jornada 9 de la Liga F.