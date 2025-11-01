El Alhama ElPozo cae goleado frente a un sólido Atlético

El Alhama El Pozo sumó su tercer partido sin ganar y también sin marcar después de salir goleado ante el Atlético de Madrid por 4 a 0. Las rojiblancas fueron superiores de principio de fin, lograron dos goles en cada parte y apenas dieron opciones a las alhameñas, que volvieron a mostrar su peor cara en defensa. El Alhama El Pozo volverá a jugar el próximo sábado ante el Real Madrid, en Valdebebas, a las siete de la tarde.

El parón de una semana no le sentó bien al equipo azulón, quien salió fuera del choque desde el pitido inicial. Las jugadoras que regresaron tras jugar con sus respectivas selecciones mostraron cansancio y el resto tampoco mejoró el aspecto físico.

Las locales salieron muy volcadas sobre la meta de Elena. La defensa visitante se tenia que multiplicar para contener los numerosos ataques de las rojiblancas. Muy bien la murciana del Atlético de Madrid, Silvia Lloris, de las destacadas de su equipo.

En el minuto veintiuno llegó el primer tanto.Tras una gran jugada de Amaiur, Jensen logró batir a Elena de certero disparo. Antes del descanso llegó el segundo también obra de Jensen, quien a placer anotó el segundo desde dentro del área.

Terminó la primera parte con claro dominio del Atlético de Madrid cuyo resultado se quedó corto. Las alhameñas apenas tuvieron opciones. En la segunda parte no tardó de llegar el tercero. Esta vez fue Gaby quien marcó también a placer el tercero de cabeza ante la fragilidad defensiva visitante.

Tan solo una ocasión de Mariana quien pudo acortar distancias, pero cortó el peligro la cancerbera local, Gallardo. El Alhama El Pozo no levantaba cabeza y en plena crisis defensiva, las locales anotaron el cuarto. Lo hizo Fiamma.

Quedaba mucho partido por delante y se presagiaba que la goleada podía ser mucho mayor, pero las locales bajaron el nivel y el ritmo, por lo que el marcador ya no se movió. Superioridad absoluta del Atlético de Madrid ante un Alhama El Pozo cuya liga no es contra el conjunto colchonero. Las alhameñas siguen en la zona media de la clasificación.