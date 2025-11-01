La afición del FC Cartagena se manifiesta ante el 'boicot' de Duino a Arribas

Antes del encuentro entre el FC Cartagena y el Villarreal en el Cartagonova, la crisis institucional del conjunto albinegro volvió a sacudir los cimientos del estadio. Dos días después de la comparecencia pública de Alejandro Arribas en la que anunció el acuerdo total para la compraventa del club, el exfutbolista y empresario denunció un ‘boicot’ por parte de Duino, la parte vendedora. Ante esta situación, un centenar de aficionados se manifestó a las puertas del estadio antes de la celebración del encuentro que enfrentó al Cartagena contra el Villarreal B. Fue la Federación de Peñas del FC Cartagena la que promovió la protesta contra los dueños de la entidad en un intento por presionar la venta acordada a pocas horas del partido.

Sobre las 17.00 horas de la tarde se dejaron ver alrededor de cien aficionados que profirieron insultos y cánticos contra Felipe Moreno, quien está detrás de la venta de la entidad cartagenera. Tras una pancarta improvisada en la que se podía leer "Felipe hijo de puta" se unieron los aficionados albinegros poco antes de entrar al Cartagonova para ver el encuentro de su equipo que terminó en derrota.

Arribas expuso que el grupo Duino Inversiones ha modificado de manera unilateral las condiciones del contrato de compraventa del club albinegro, pese a que el acuerdo ya se había anunciado como cerrado. «Dos días después de alcanzar un acuerdo en firme con el grupo Duino para el traspaso del cien por cien de las acciones de la sociedad, tal y como anuncié el jueves por la mañana en comparecencia pública, recibo un contrato modificando de forma notable algunas de las cláusulas fijadas en la redacción inicial», lamentó Arribas en el escrito, difundido a través de sus redes sociales.

«No puedo aceptar esas nuevas condiciones, no solo por no estar de acuerdo, sino porque atentan contra el respeto de quien quiere dirigir con dignidad un club de la importancia del FC Cartagena», añadió el exjugador del Sevilla.

El empresario madrileño acusó a los actuales gestores de «un nuevo despropósito más de los muchos que está sufriendo esta entidad por parte de la actual propiedad desde que aterricé allá por el mes de julio». Según explicó en el escrito, el contrato debía firmarse esta misma semana, pero las modificaciones de última hora rompieron el pacto que daba por hecha la venta. «Después de mucho insistir para cerrar el trato, recibo un contrato alterado», aseguró, denunciando así lo que considera un intento de Duino por dilatar el proceso.

Por último, Alejandro Arribas afirmó que ha puesto «todos los esfuerzos posibles, humanos y económicos» para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, lamentó que «la otra parte está tratando de postergarlo de manera continua».

Como resultado, nuevamente estuvo el FC Cartagena huérfano de representación en el palco. Ni Alejandro Arribas, que anunció en el mismo comunicado su ausencia, ni Paco Belmonte se dejaron ver en las gradas del Cartagonova. En ese contexto compite el equipo de Javi Rey. n