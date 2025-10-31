Sito Alonso pide intensidad para ganar al Barcelona

El UCAM Murcia Club Baloncesto, reforzado por sus últimos resultados tanto en España como en Europa, disputará su partido de la quinta jornada de la Liga Endesa este domingo en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona, un choque de los más exigentes que tendrá a lo largo del curso y en el que tratará de rendir a buen nivel para poder dar la sorpresa y así seguir en la parte alta de la tabla.

"Es un encuentro en el que puede pasar de todo e iremos con la máxima intensidad para competir", afirmó el entrenador de los universitarios, Sito Alonso.

El encuentro, fijado para las cinco de la tarde en el coliseo azulgrana, se plantea como una ocasión para que los de la capital del Segura consigan el que sería su segundo triunfo en el Palau, donde vencieron por primera y de momento única vez en la campaña 2017/2018 y curiosamente por aquel entonces era Sito quien estaba en el banquillo de los culés. Fue un 27 de octubre de 2017 y se registró un 94-97. Son, por lo tanto, ocho años sin vencer en la Ciudad Condal para los murcianos.

Para medirse al cuadro ahora dirigido por Joan Peñarroya el UCAM CB viajará siendo el tercer clasificado con un bagaje de tres victorias y una derrota, sólo por detrás de La Laguna Tenerife y el Valencia Basket, que vencieron sus cuatro partidos. Los granas vienen de imponerse por 89-84 al Saski Baskonia y, este miércoles, por un rotundo 75-102 en la cancha del PGE Start Lublin polaco en la FIBA Copa de Europa.

El Barça, por su parte, es noveno habiendo ganado sus dos últimos choques ligueros después de arrancar con dos derrotas en la competición doméstica. En la Euroliga, a falta de jugar esta noche en la cancha del Partizan de Belgrado serbio, suman cuatro triunfos en siete jornadas.

"El Barça es un equipo de Euroliga y con una entidad que hace que jugar contra él suponga que crezca la motivación. A todos nos gusta enfrentarnos a los mejores de Europa y su pìsta es un escaparate", indicó el preparador de un equipo, el universitario, que está dejando buenas sensaciones y que tiene que dar una muy buena versión de sí mismo para oponer batalla a "un adversario que tiene jugadores de sobra para mantener la intensidad y el nivel, y frente al que debemos ser precisamente muy intensos pues eso a nosotros nos genera la propia identidad de jugar mejor en ataque y en defensa".

Hay partidos que son un punto de inflexión y para Sito la severa derrota contra el KK Bosna Telecom de Sarajevo por 87-72 en la capital bosnia marcó un antes y un después. "Nos sirvió como aprendizaje y estoy convencido de que si en Sarajevo hubiéramos remontado al Baskonia no le habríamos ganado ni locos", expuso el madrileño.

El técnico, no obstante, es consciente de que frente al Barça el nivel tendrá que ser mucho más alto. "El Barcelona es muchísimo mejor que nosotros, no pasa nada por admitirlo y es algo que entendemos. Eso sí, tiene que demostrarlo y eso es a lo que nos aferramos nosotros sabiendo que es un partido en el que puede pasar de todo y vamos a ir con la intensidad máxima para poder competir contra ellos", manifestó.

No cometer fallos de concentración en defensa, como también lo será estar afinados en ataque ante un contrincante con muchos argumentos. "Si haces una buena defensa y encima estás acertado las apuestas suben aunque con el acierto nunca sabes lo que puede pasar", declaró Sito, quien tiene con algunas molestias al base barcelonés Dani García y al ala pívot croata Toni Nakic -ninguno de ellos jugó el miércoles-, aunque ninguno de ellos está descartado para este domingo.