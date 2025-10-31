Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gimnasia

El sanjaviereño Aarón Benítez, al Mundial de trampolín

Benítez, con Luengo. | A.S.J.

Benítez, con Luengo. | A.S.J.

La Opinión

La Opinión

El joven gimnasta de San Javier Aarón Benítez ha sido seleccionado para participar en el Mundial de Gimnasia en Trampolín en la categoría 13-14 años en las modalidades de dobleminitramp y sincronismo. José Miguel Luengo, alcalde del municipio, y el concejal de Deportes, Sergio Martínez, recibieron al gimnasta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents