Gimnasia
El sanjaviereño Aarón Benítez, al Mundial de trampolín
El joven gimnasta de San Javier Aarón Benítez ha sido seleccionado para participar en el Mundial de Gimnasia en Trampolín en la categoría 13-14 años en las modalidades de dobleminitramp y sincronismo. José Miguel Luengo, alcalde del municipio, y el concejal de Deportes, Sergio Martínez, recibieron al gimnasta.
