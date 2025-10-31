El Real Murcia Club de Tenis 1919 alcanza la final del Campeonato de España absoluto por equipos masculinos

El Real Murcia Club de Tenis 1919 disputará este sábado en sus instalaciones la final del Campeonato de España por Equipos Masculinos tras vencer 4-1 al Club Atlético Montemar.

El conjunto murciano consiguió imponerse en el marcador gracias a las victorias de Iván Gakhov contra Carlos Sánchez (6-1, 6-3); la de Raúl Brancaccio contra Pedro Ródenas (6-3, 2-6, 6-4), la de Nikolás Sánchez-Izquierdo contra Johan Nikles (6-1, 1-6, 7-5) y la de Pablo Llamas contra Edas Butvilas (6-1, 6-4). La única derrota del equipo local ha sido la de Javier Barranco, que ha caído frente a Imanol López (7-6, 6-7, 1-6).

Tras estos resultados de este viernes deberán medirse al Real Club de Tenis Barcelona 1899, que ha derrotado al Club de Tenis Chamartín por 4-3.

El equipo femenino del Real Murcia Club de Tenis 1919, por su parte, no ha podido superar las semifinales, en las que ha caído frente al Club de Tenis Valencia por 3-1.

Entrada libre

Mañana las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919 albergarán el último día del Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos Masculinos. Los amantes de este deporte pueden acceder a las instalaciones para ver los partidos de forma libre y gratuita hasta completar aforo.