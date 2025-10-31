Montoro y Mateo, en la lista para el primer Mundial

Filipinas será el escenario donde se disputará el primer Campeonato del Mundo de fútbol sala femenino de la historia. Y allí, con la selección española, habrá dos jugadoras de la Región, la cartagenera Mayte Mateo, del STV Roldán, y la muleña Noelia Montoro, del Poio Pescamar, que ya han sido campeonas continentales con el combinado nacional que dirige Claudia Pons.

El próximo domingo 2 de noviembre comienza la concentración para un Mundial que se disputará entre el 21 de este mes y el 7 de diciembre con dieciséis selecciones nacionales. Junto a Mateo y Montoro también hay otras jugadoras de los equipos de Primera División de la Región, que son la portera cordobesa Cristina García, del Roldán, y las jugadoras de La Boca Te Lia Alcantarilla Dany y Peque. Junto a ellas, las porteras Elena (Poio) y Ari (Alcorcón); la cierre Laura Córdoba (Navalcarnero); las ala cierres Ale de Paz (Poio) y Antía Pérez (Castro); las alas Martita (Poio), Irene Samper (Melilla), María Sanz (Navalcarnero) y Laura Sánchez (Alcorcón); y las pívots Irene Córdoba (Navalcarnero) y Vane Sotelo (Alcorcón).

España jugará los días 11 y 12 de noviembre dos amistosos contra la selección de Marruecos para el día 15 viajar hasta Manila. Hasta allí se desplazarán las dieciséis convocadas, pero será el momento en el que la seleccionadora tendrá que hacer dos descartes, una portera y una jugadora de campo.