Michael Forrest coge el rebufo de DeJulius antes de visitar al Barça

El UCAM Murcia CB ha superado el que podría definirse como el primer punto de inflexión de la temporada. Después de las derrotas ante La Laguna Tenerife en la ACB y, especialmente, frente al Bosna en la FIBA Europe Cup, el conjunto universitario ha respondido de la mejor manera posible. Si algo se caracteriza en esos dos partidos es que la plantilla que dirige Sito Alonso abandonó por momentos las señas de identidad en su juego, algo que ha retomado días más tarde con sus triunfos ante el Baskonia en el Palacio y este pasado miércoles ante el Start Lublin en la competición europea.

No solo ha vuelto a sus orígenes, sino que también ha servido para jugadores que están llamados a tener un papel importante esta temporada comiencen a encontrar su sitio. Y entre ellos se encuentra un Michael Forrest que resultó clave en el triunfo cosechado en Polonia. Con un brillante 7 de 10 en triples, el base norteamericano fue uno de los líderes, junto al pívot Devontae Cacok, de la reacción del UCAM en Polonia en la segunda parte para pasar por encima de un Start Lublin que le complicó las cosas al inicio.

Los de Sito Alonso, después del patinazo en Sarajevo, volvieron a sacar los dientes en la FIBA Europe Cup para conseguir su primer triunfo a domicilio del curso en Europa y mantenerse en la buena dirección para hacerse con la primera plaza de su grupo en la fase regular, algo que deberá certificar en los próximos tres partidos -dos de ellos en el Palacio de los Deportes-.

Forrest se destapó en Polonia como ese anotador compulsivo, con 23 puntos y 5 asistencias, que provocó que el UCAM Murcia se fijará en él este verano tras sus actuaciones en Italia. El base, después de un arranque algo tímido en el primer mes del calendario, parece estar encontrando su sitio pero, sobre todo su rol, en un UCAM que hasta ahora está sabiendo compaginar tanto la Liga Endesa como la FIBA Europe Cup dentro del plan de rotaciones estipulado por su entrenador.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, en el partido ante el Start Lublin de la fase previa de Champions. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

No obstante, esta irrupción no eclipsa el papel creciente de David DeJulius. Y es que su compañero de posición también se encuentra en un momento dulce este inicio de temporada con sus actuaciones en Tenerife, que le permitió coronarse como el MVP de esa jornada en la ACB, y el pasado domingo ante el Baskonia, donde volvió a superar la veintena en su casillero con 25 puntos y 4 asistencias para un 30 de valoración. Números que se suman a los 26 logrados en Tenerife y a un último cuarto en Girona en el que asumió las riendas para certificar esa victoria.

De hecho, que los dos bases del UCAM Murcia se encuentren en un momento óptimo al inicio de la temporada es una buena noticia para los de Sito Alonso, ya que este rendimiento en una posición clave por parte de sus dos piezas -que debutan este año ambos en la ACB- es lo que puede darle ese salto de nivel en su juego para competir y plantar cara frente a los equipos de mayor envergadura.

El Barça, mermado en el ‘uno’

Precisamente, el UCAM visitará este domingo (17.00 horas, DAZN) uno de esos escenarios al medirse a un Barça que viene de disputar doble jornada en la Euroliga -se enfrenta esta noche al Partizán- y con una carga de minutos considerable entre sus jugadores más importantes. Los de Peñarroya han firmado un inicio irregular en la Liga Endesa, con dos derrotas en las primeras dos jornadas, y con problemas en defensa. A eso hay que sumarle una dirección de juego algo débil, con Juani Marcos y Tomas Satoransky, ante la baja por una lesión muscular de un Nico Laprovittola que tampoco estará listo para medirse a los universitarios.

Algo que deberá aprovechar el UCAM al encontrarse en un buen momento con David DeJulius que parece que le ha tomado ya la medida a la Liga Endesa, con una importante actuación el pasado domingo ante un rival también de Euroliga como es el Baskonia, y un Michael Forrest que su actuación en Polonia puede darle la confianza que necesitaba para también ser un referente en la competición doméstica a los mandos del conjunto murciano.

Dos partidos en tan solo 48 horas

El UCAM Murcia se enfrenta este domingo al Barça en el Palau Blaugrana (17.00 horas, DAZN) en la quinta jornada de la Liga Endesa y desde allí pondrá rumbo a Bulgaria, su siguiente parada en la FIBA Europe Cup, sin pasar por la capital del Segura. Y es que el martes, a las 17.30 horas, se medirá al Rilski Sportist. Es decir, apenas 48 horas después de su partido en el Palau. El sábado 8 de noviembre recibirá en el Palacio al Manresa.