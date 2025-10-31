Martorell-ElPozo y Zambú Pinatar-Ribera Navarra, el 18 o 19 de noviembre en la Copa del Rey

La Copa del Rey 2025-2026 celebró el primer sorteo con equipos de Primera en liza, todos salvo el Jimbee Cartagena y el Palma, exentos en esta ronda. Quienes sí tendrán que pasar por el trance son ElPozo Murcia y el Zambú Pinatar, de Segunda División, que logró el pasaporte tras vencer a domicilio al Gran Canaria.

El actual líder de la máxima categoría tendrá que visitar una cancha histórica, la del Martorell, para medirse a un equipo que en la actualidad es el colista de Segunda. El duelo se jugará el 18 o 19 de noviembre. Por su parte, los pinatarenses recibirán al Ribera Navarra de Tudela, equipo de Primera.

El cuadro de Murcia buscará resarcirse de la catástrofe en la edición anterior. Los de, por aquella época, Dani Martínez acabaron siendo vapuleados por el Real Betis, de Segunda, con un aplastante resultado de 5-1. Este curso parece que las cosas se han hecho distintas y el equipo, dirigido por Josan González, está funcionando a la perfección. El cuadro murciano se encuentra liderando la tabla, con seis victorias y una sola derrota. La nueva plantilla, con más refuerzos que el año pasado, combina juventud y experiencia, con jugadores capaces de marcar la diferencia.

No se sabe cómo llegará el conjunto del Palacio de los Deportes a la cita copera, pero, a priori, es el claro favorito a pasar la eliminatoria contra el conjunto catalán. Pero esto es la Copa del Rey y, mirando los precedentes, todo puede pasar.

También en la cuarta eliminatoria está el Zambú CFS Pinatar, que se medirá a Ribera Navarra. El conjunto dirigido por Dani Martínez logró meterse en esta ronda remontando al Gran Canaria FS (1-2). El Pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro acogerá el encuentro ante los tudelanos.

ElPozo Murcia espera empezar con buen pie esta edición de la Copa del Rey y soñar con conquistar su tercer título. El Pinatar, por su parte, quiere alargar su sueño y poder llegar a la siguiente ronda, en la que ya sí estará inmerso el Jimbee.