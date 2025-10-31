El Jimbee sigue con paso firme en la Champions

Segundo encuentro y segunda victoria para el Jimbee Cartagena en la UEFA Futsal Champions League. El cuadro dirigido por Duda venció al Sporting Anderlecht de Bélgica por un claro 0-4 y certifica así su clasificación para los octavos de final de la máxima competición europea.

Una vez más se confirmó que esta ronda es un trámite para el cuadro portuario, que volvió a demostrar que está un escalón por encima de su rival y, al igual que ocurriera ante Kauno Zalgiris, el plan de partido fue similar, es decir, tratar de encarrilar el choque lo antes posible.

En este caso hubo que esperar para el primer gol 12 minutos. Tarakanovs marcó en propia puerta tras una acción de Juninho. El jugador del cuadro belga intentó despejar el disparo, pero lo introdujo en su portería. Era el 0-1.

El cuadro belga, que había perdido su primer encuentro ante Gliwice, necesitaba sumar como fuera ante el cuadro cartagenero, pero lo cierto es que lo tuvo realmente complicado. Fue rival para el conjunto portuario durante los primeros 10 minutos. Chemi, además, tuvo que salvar lo que hubiera sido el 1-0. A partir de ahí, con el marcador a favor, empezaron a producirse las ocasiones de peligro.

Juninho y Pablo Ramírez celebran el 0-2. / Prensa Jimbee Cartagena

En la segunda parte ya solo hubo un equipo en la cancha. Waltinho participó en una doble acción de pizarra diseñada por Duda. La primera, en el inicio del segundo tiempo, en un córner que acabó en el 0-2. Y ya en los minutos finales, en otra jugada de estrategia, concretamente en una falta, el brasileño lo convirtió en el 0-4. Entre medias, una gran acción individual de Osamanmusa para el 0-3.

Con esta victoria, el Jimbee Cartagena se coloca con seis puntos en lo alto de la clasificación y tiene todo a favor para que el domingo a las 19:00 ante el anfitrión Piast Gliwice certifique su primera posición del grupo. Lo que ya tiene asegurada es su presencia en los octavos de final.