Javi Rey: "La despedida de Belmonte y Breis ha sido dura, difícil y triste"

No todo es alegría en el FC Cartagena. A pesar de los buenos resultados, la marcha de la antigua comisión deportiva, formada por Paco Belmonte, Manolo Breis, Sivori y César Remón, ha dejado un sabor amargo en el vestuario albinegro. Así lo ha expresado el entrenador portuario, Javi Rey, en la previa del choque de este sábado en el Cartagonova frente al Villarreal B. "Ha sido una despedida dura, difícil y triste", ha dicho el técnico tras anunciarse la compra definitiva del club por parte de Alejandro Arribas.

Se desmarca así el entrenador de la opinión generalizada en la ciudad. "Le quiero dar las gracias públicamente a Manolo Breis, Sivori, César Remón y Paco Belmonte. Son los que me trajeron aquí y me han dado la oportunidad de entrenar a un gran club como es el Cartagena", ha afirmado Javi Rey. "Además, nos lo han facilitado todo a mil kilómetros de nuestra casa. Desde que llegué me trataron como un amigo más. Los puedo considerar amigos", ha reiterado.

Sobre esta situación, también ha desvelado Rey que Alejandro Arribas ya se ha comunicado con él tras acordar la compra definitiva. "Recibí una llamada de Alejandro Arribas y me dijo que estuviera tranquilo, que hablaríamos con calma. Me transmitió confianza en el cuerpo técnico y en los futbolistas", ha comentado.

Se ha producido la cascada de acontecimientos durante la semana más exigente del FC Cartagena sobre el césped, con tres partidos, y antes de regresar al Cartagonova para jugar frente al Villarreal B. Sobre su equipo, Rey ha manifestado que han tratado de tener "mucho descanso, recuperación, análisis de vídeo y pizarra", para afrontar el tercer partido de la serie. "En el tiempo que hemos tenido sobre el campo he visto bien a los chicos después del segundo partido y el viaje. Tienen predisposición para afrontar un partido exigente", ha afirmado.

Visita el inexpugnable feudo albinegro el filial del submarino amarillo, un buen equipo según Rey a pesar de sus malos números como vistante. "El Villarreal está en muy buena progresión, de menos a más, compitiendo bien y haciendo buenos partidos. Tiene jugadores muy buenos, con talento y que son diferenciales como Rubio, Facu, Víctor o Alassane. Va a ser un partido atractivo", ha dicho.

En el último encuentro, en Copa el pasado miércoles, el Cartagena hizo por fin su primer gol fuera de casa, una situación que Rey valora positivamente de cara al futuro. "Hicimos ese gol fuera de casa que tanto buscábamos y pudimos ganar para pasar la eliminatoria. Eso nos va a reforzar de cara a los partidos como visitantes", ha expresado.

Por último, ha afirmado el entrenador que la plantilla está disponible al completo exceptuando a Carrascal y De Blasis y que el primer partido de Fran Vélez es una muy buena noticia. "Cuantos más centrales tenga, más soluciones habrá. El problema estaba si pasaba algo con dos disponibles. Eso me quitaba el sueño. El nivel de Fran Vélez es una buena noticia y recuperar su mejor versión es muy importante", ha concluido el técnico del FC Cartagena.