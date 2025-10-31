Tenis
Los equipos del Murcia CT se clasifican para las semifinales del Nacional absoluto
Los hombres juegan hoy en casa contra Montemar, y la mujeres, en Zaragoza frente a CT Valencia
Los equipos del Real Murcia Club de Tenis 1919 consiguieron avanzar a las semifinales del Campeonato de España Mapfre absoluto por equipos masculinos y femeninos. En las instalaciones del club murciano, los chicos se enfrentaron en cuartos de final al Real Zaragoza Club de Tenis, a quienes consiguieron imponerse por con un contundente 5-0 gracias, por lo que no se tuvieron que disputar los encuentros de dobles.
Las victorias las consiguieron Ivan Gakhov ante Borja Vila (6-1, 6-1); Raúl Brancaccio a Álvaro López (7-5, 6-0); Pablo Llamas a Samuel Arauzo (6-4, 6-2); y Nikolás Sánchez a Javier Apellaniz (6-0, 6-1). El partido de Javier Barranco contra Alexis Klegou se resolvió por abandono del tenista del club maño (3-6, 7-6, 2-1).
El equipo femenino, que se midió en la capital maña al Real Zaragoza CT, también salió victorioso. Nuria Brancaccio derrotó Alexis Blokhina (6-3, 6-0); Cristina Díaz a Noelia Bouzo (6-1, 6-0); Alba Rey a Lucía Ros (6-2, 6-4); y Federica Urgesi a Andrea Palazón (6-2, 6-1). Tras ambos triunfos, el equipo masculino buscará hoy la final contra el Montemar, y el femenino frente al Club de Tenis Valencia.
