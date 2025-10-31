Golf
Emilio Antonio Pérez gana el Onda Cero Región de Murcia
El campo sur de La Manga Club acoge el clásico trofeo, que cuenta con gran participación
Gaspar Zamora
El campo sur del Real La Manga Club acogió el clásico torneo de golf Onda Cero Región de Murcia. En Primera Categoría venció Emilio Antonio Pérez, con José Antonio Hernández en la segunda posición, y Sergio Esteban completando los puestos de honor. En Segunda Categoría las tres primeras posiciones fueron para Francisco Antonio González, Salvador López y Francisco Javier Fernández, y en Tercera venció Jesús Martínez, con Antonio García como subcampeón y Tomás Méngualo en la tercera plaza final. El buen ambiente y la camaradería marcaron una nueva edición del campeonato que organiza la emisora regional, en el que también hubo sorteo de regalos.
