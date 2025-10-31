Alejandro Arribas pone fin a la ‘era Belmonte’ en el Cartagena

Se acabó la ‘era Belmonte’ en el FC Cartagena. Tras una década al mando del cuadro albinegro, el periodista murciano se marchará en los próximos días tras alcanzar un acuerdo con Alejandro Arribas y su equipo. Junto a él, también toda su gente de confianza. Tanto Manolo Sánchez Breis como Sivori abandonarán la entidad cartagenera, al igual que su hermano Mariano, junto a Paco Belmonte, poniendo punto y final a una etapa que fue exitosa, que permitió al club estar cinco años en el fútbol profesional, pero que terminó mal y con la sensación de que se alargó más de lo necesario. En el último año la ruptura social era total y prácticamente era imposible reconducir una situación con la afición, que en su gran mayoría entendía que para que el club avanzara era más que necesaria su marcha.

Desde que se firmaran los primeros documentos el pasado mes de julio y tras una transición ordenada, que el propio Alejandro Arribas calificó ayer como «necesaria», se ha llegado al acuerdo final, firmado y confirmando así a Arrisanz SL como la nueva empresa propietaria del 100% de las acciones del club portuario.

Por tanto, Duino Inversiones es historia en el FC Cartagena. Aún falta la firma definitiva, pero así lo anunció Alejandro Arribas. Desde que Felipe Moreno, que siempre ha estado detrás de Paco Belmonte, en la primavera del año 2023, decidiera entrar en el Real Murcia, la situación económica del FC Cartagena ha ido a peor, acumulando una deuda que ha ido creciendo año a año y que en este momento se desconoce el total, porque la nueva dirección no ha querido aclarar, pero que lógicamente va a condicionar las primeras acciones de la junta directiva que entrará con plenos poderes en los próximos días.

Víctor Alonso, nuevo director general de la entidad albinegra, aclaró ayer que se va a hacer una auditoria y que en ese momento se sabrá con claridad la cifra exacta de la deuda. Lo que está claro es que la situación es delicada, ya que hay que recordar que hubo problemas para pagar las nóminas el curso pasado y que en este año, además de la bajada de ingresos de televisión por el descenso, se han perdido 4.000 abonados que decidieron no renovar su asiento.

Alejandro Arribas y Víctor Alonso, durante la rueda de prensa / Iván Urquízar

Una nueva era

Alejandro Arribas se presentó ayer en sociedad por segunda vez. En una rueda de prensa que no se anunció desde la web ni tampoco en ninguna de las redes sociales del club, el futuro presidente del Cartagena, que estuvo acompañado únicamente por Víctor Alonso, no tuvo ninguna prisa en marcharse y respondió a todas las preguntas que se le fueron formulando tras una primera explicación. La sensación es que no fue sincero al 100%, que no quiso aclarar el papel real de Felipe Moreno en esta transición, que según sus palabras, la negociación la llevó con Paco Belmonte y que con el empresario cordobés solo tuvo charlas en las últimas semanas.

«La transición está acabada, finalmente podemos entrar y podemos trabajar de la manera que nosotros consideramos que es la mejor. Es diferente a la que había anteriormente y consideramos que es la mejor para este club crezca y vuelva a estar arriba donde se merece estar». Así de contundente arrancó la rueda de prensa.

El nuevo propietario no aclaró por cuánto se ha cerrado el acuerdo: «Es un acuerdo de compraventa privado», manifestó, para añadir que «la situación económica es difícil, pero la vamos a solventar».

Cambios en la estructura

Arrisanz SL se hace cargo del FC Cartagena y lo hace con cambios estructurales en la entidad. Víctor Alonso, que tendrá el cargo de director general, va a ser su mano derecha y el hombre fuerte del nuevo proyecto. A las preguntas de los periodistas sobre su rol, Alonso afirmó que «voy a ser la persona responsable en la administración del club. En el día a día. La transición ha sido positiva. En estos tres meses he conocido muchas cosas, como, por ejemplo, la deuda, los proveedores, etc. La situación es complicada, porque además el primer equipo está en Primera Federación. A partir de ahí, pues ejecutarla de la mejor manera. Soy optimista», comentó.

Paco Belmonte y Manolo Breis, en una rueda de prensa / Iván Urquízar

Uno de los temas que más se repitió fue el asunto de la deuda. Alonso fue claro en que no le preocupa, pero sin decir si es mayor o menor a hace un año: «La deuda no la sabemos. Haremos una auditoria para conocerla», explicó.

Con la salida de Manolo Sánchez Breis y Sivori, la dirección deportiva queda vacante. De momento no se saben los nombres, en plural, de los encargados en llevar la futura comisión deportiva del club. Arribas confirmó ayer que tanto Breis como Sívori eran leales a Paco Belmonte y que lógicamente la salida del actual presidente también implicaba la marcha de su gente de confianza, pero no dijo quiénes son sus sustitutos. Eso sí, no será un director deportivo único y sí un equipo de varias personas, apostando el nuevo propietario por una comisión deportiva en lugar de la figura de un director deportivo.

La compraventa supone, por lo tanto, un cambio drástico en el club. Se inicia una nueva era en la que Alejandro Arribas, que afronta así su primero gran proyecto desde que abandonara la práctica del fútbol de manera profesional, y en el cual estará involucrado a diario. Arribas confirmó ayer que no tiene intención de vivir en Madrid, delegar y solo acudir a los partidos: «Estoy viniendo ahora menos porque mi mujer dará a luz en breve. Estoy informado de todos los movimientos del club y estaré muy presente. Quiero estar aquí, quiero trabajar y ayudar al club», confirmó en la última pregunta de la histórica comparecencia de ayer.

En las próximas semanas las partes firmarán la escritura pública, los documentos que irán al CSD y ya las instituciones públicas estarán al tanto del cambio de propiedad en el FC Cartagena. Se acaba una era y se inicia otra en el primer equipo de la ciudad.