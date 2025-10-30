UCAM Murcia CB: Una vuelta a los orígenes para poder seguir ‘molestando’

Recuperar una de sus principales señas de identidad, esa defensa que le llevó a codearse con los mejores, es uno de los principales objetivos para esta temporada de un UCAM Murcia CB que está de aniversario. 40 años de vida en los que el conjunto universitario ha crecido hasta hacerse un nombre en la Liga ACB, esa en la que los de Sito Alonso quieren convertirse en una alternativa real a todos esos equipos ‘clásicos’ que suelen copar las plazas de Copa del Rey y play off.

Tras la llegada de ocho caras nuevas a su plantilla este verano, y con la marcha de otras a las que la afición del Palacio de los Deportes se había acostumbrado (Kurucs, Birgander o Nemanja Radovic), al UCAM Murcia CB le toca una obligada renovación para seguir «molestando» a los gallitos de la competición. Hasta el momento, Sito parece haber dado con la tecla, al menos en la competición doméstica, pues ha sido capaz de colocarse arriba en la tabla pese al complicado inicio de temporada por los equipos a los que se ha enfrentado en estas jornadas.

Suerte dispar le ha deparado el inicio de temporada en Europa, donde la fragilidad le llevó a quedar eliminado de la Basketball Champions League en la fase previa, teniendo que ‘conformarse’ con la Europe Cup.