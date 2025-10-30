UCAM Murcia Urdecon: Talento, compromiso y una identidad de juego muy marcada

El UCAM Murcia Urdecon afronta una nueva temporada con la ambición intacta y la ilusión renovada. Después de firmar una brillante campaña el pasado curso, en la que alcanzó los cuartos de final de la fase de ascenso a Liga Femenina 2, el conjunto dirigido por Pepe Rodríguez vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de dar un paso más y materializar el ansiado salto de categoría.

Con un bloque joven pero muy competitivo, el UCAM Murcia mostró un baloncesto sólido, ambicioso y equilibrado, capaz de medirse de tú a tú con los mejores del grupo. Su excelente rendimiento les llevó hasta la fase de ascenso, donde cayeron con orgullo ante un potente Valencia Basket.

De cara a la nueva campaña, el UCAM Murcia Urdecon mantiene su apuesta por la continuidad. La dirección técnica ha logrado conservar la base del grupo que tan buen rendimiento ofreció, una plantilla cohesionada que combina talento, compromiso y una identidad de juego muy marcada.

El club confía en que la estabilidad del proyecto y la experiencia acumulada durante la pasada temporada sean claves para seguir creciendo. El trabajo de cantera y la implicación del club en el desarrollo del baloncesto femenino en la Región de Murcia siguen siendo pilares fundamentales.

Con el mismo espíritu competitivo y la ambición que les ha caracterizado, el UCAM Murcia Urdecon inicia un nuevo curso decidido a consolidar su progreso y volver a soñar con el ascenso a Liga 2.