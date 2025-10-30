UCAM Murcia BSR: Crecimiento deportivo y humano a través de la unión, entrega y pasión

La temporada 24-25 fue un año de enorme compromiso, trabajo y orgullo para el UCAM Murcia BSR. Mostró una mentalidad competitiva y un espíritu de superación que le permitió luchar en todas las competiciones, consolidándose entre los equipos más destacados del panorama nacional e internacional.

En la Supercopa, el equipo alcanzó el cuarto puesto, mientras que en la Copa del Rey firmó una excelente actuación que le llevó hasta el tercer lugar. En el plano europeo, logró clasificarse para la Eurocopa, donde alcanzó los cuartos de final, compitiendo al más alto nivel y mostrando una gran madurez deportiva. Y en la liga nacional, la regularidad y el compromiso colectivo les permitió llegar a la Final Four y finalizar la temporada en cuarta posición.

Para esta temporada, el club apuesta firmemente por el desarrollo de jugadores y jugadoras jóvenes, impulsando su crecimiento deportivo y humano. Algunos talentos han subido desde su escuela de BSR, reforzando el vínculo entre cantera y primer equipo.

En el ámbito internacional, el gran reto será clasificarse para la fase final de la Eurocopa, cuya fase previa se disputará en febrero en Viena, con la ilusión y el compromiso que caracterizan a este equipo.